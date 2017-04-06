اردوغان: اروپا به سرزمین خشونت و نازیسم تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»‌ رئیس جمهور ترکیه در ادامه اظهارات ضد اروپایی‌اش، روز پنجشنبه گفت: کشورهای اروپا ارزش‌های خود را رها کرده‌اند و به سرزمین «احزاب تندرو» تبدیل شده‌اند.

بنابر این گزارش، اردوغان طی سخنرانی در جمع هوادارانش در «بالیک‌اسیر» با بیان اینکه اروپا تمام ارزش‌هایی را که صدها سال به آن دعوت می‌کرد، نابود ساخته، گفت: اروپا اکنون به مرحله فروپاشی رسیده و بهای گزاف اقداماتش را خواهد پرداخت.

وی در واکنش به ادعای برخی مقامات اروپا مبنی بر اطلاع داشتن دولت ترکیه از وقوع کودتا در ۱۵ جولای، گفت: این حرف‌ها تماما کذب محض است.

رئیس جمهور ترکیه همچنین افزود: بگذارید با صراحت بگویم، اروپا امروز به سرزمین فشار، خشونت و نازیسم تبدیل شده و دیگر مکانی برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی نیست.

اردوغان تاکید کرد: احزاب تندرو و افراطی، سران کشورهای اروپایی را آن طور که می‌خواهند به بازی گرفته‌اند.

لازم به ذکر است؛ مخالفت دولت‌های اروپایی به ویژه آلمان و هلند با برگزاری سخنرانی و تجمعات تبلیغاتی مقامات ترکیه در کشورهایشان برای جمع کردن رای مثبت به تغییر قانون اساسی در همه‌پرسی ۲۷ فروردین، باعث عصبانیت بیش‌ازحد آنکارا شده به گونه‌ای که حتی اروپا را تهدید به تحریم می‌کنند.