نخستین سخنان ترامپ بعد از فرمان حمله به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، ترامپ لحظاتی بعد از انتشار اخبار مربوط به شلیک حدود هفتاد فروند موشک به سوریه افزود: من امشب دستور حمله نظامی محدود به پایگاه هوایی را صادر کردم که حملات شیمیایی در سوریه از آنجا شروع شده است.

وی گفت: جلوگیری از گسترش و به کارگیری تسلیحات شیمیایی به نفع امنیت ملی آمریکا است.

ترامپ افزود: امشب من از همه کشورهای متمدن می خواهم که به دنبال پایان دادن به قتل و خونریزی در سوریه باشند.

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: حملات موشکی به سوریه در راستای تامین امنیت ملی و حیاتی آمریکا صورت گرفته است.

وی افزود: بشار اسد از گاز سارین برای کشتار مردم سوریه استفاده کرده است.

ترامپ ادعا کرد: جای هیچ بحثی نیست که سوریه از تسلیحات شیمیایی ممنوعه استفاده کرده است.

وی افزود: سالها تلاش قبلی برای تغییر دادن رفتار اسد شکست خورده است.

لازم به ذکر است؛ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه یعنی ساعاتی پیش در اظهار نظری گفته بود: باید در سوریه اقدامی کرد اما فعلا قصد ندارم برنامه‌ خود را در قبال این کشور افشا کنم.