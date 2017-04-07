به گزارش خبرنگار مهر، محسن فلاح در مراسم اختتامیه طرح آرامش بهاری یزد که در امامزاده سیدجعفر محمد (ع) برگزار شد، اظهار داشت: برای اجرای برنامه های فرهنگی تنها ملاک کار پول و اعتبار نیست بلکه اجرای طرح های ابتکاری و استفاده از توان خادمان و خیران نیز می تواند راهگشا باشد.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های امامزاده سیدجعفر محمد (ع) یزد با کمک خیران و خادمان افتخاری و تشکل‌های فرهنگی انجام می‌شود.

مدیر فرهنگی آستان مقدس امامزاده سید جعفر یزد افزود: در بخش فرهنگی در نوروز امسال بیش از ۳۰ میلیون تومان در این امامزاده هزینه شد و برای نخستین بار شبستان حرم برای مسافران نوروزی بازگشایی شد تا به صورت شبانه در آن استراحت کنند و صبح‌ها نیز با صبحانه از آنها پذیرایی شد که همه این فعالیت‌ها رایگان و با کمک خادمان افتخاری بوده است.

فعالیت فرهنگی در بقاع متبرکه نیازمند حرکت جهادی است

فلاح یادآور شد: فعالیت در بقاع متبرکه نیازمند حرکت جهادی است و منحصر به یک روز و چند روز نیست و در طول سال باید این اقدامات انجام شود به عنوان مثال طرح‌های نوروزی را در این امامزاده در شش ماه پیش آغاز کردیم و نخستین اولویت ما نیز تأمین زیرساخت‌ها و فضاهای مورد نیاز زائران و مسافران نوروزی بود.

مدیر آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد (ع) یزد افزود: ایجاد کمپ زائر به صورت رایگان در پارکینگ در امامزاده همچنین اتراق شبانه زائران و مسافران نوروزی در شبستان حرم، تأمین آبجوش صلواتی، کافه شهدا و پذیرایی با چای از مسافران و زائران، کرسی تلاوت قرآن کریم، خیمه‌های معرفت و .... که همه این فعالیت‌ها کاملا رایگان انجام شده است.

وی ادامه داد: به فضل خداوند متعال با اقدامات انجام شده، مدت اقامت مردم در امامزاده بیشتر شد و خدا را در این زمینه شاکریم که این اقدامات با رضایت مسافران نوروزی و زائران همراه شده است.

فلاح خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه تبدیل بقاع متبرکه به امامزادگان و قطب فرهنگی، تمام فعالیت‌های ما در این امامزاده در راستای اجرای منویات ایشان همچنین جلب رضایت مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در طول ایام نوروز هر شب برنامه‌های ویژه‌ای با حضور مجریان برتر استان و برنامه‌های متنوع در امامزاده اجرا شد و در دیگر ایام سال نیز این برنامه‌های فرهنگی با قوت ادامه خواهد داشت و امیدواریم با حمایتی که همواره مدیرکل اوقاف و امور خیریه از ما داشته، این فعالیت‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

اردکان رتبه نخست اجرای طرح آرامش بهاری در استان یزد را کسب کرد

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده در چهار زمینه فعالیت‌های جنبی، حضور در دوره‌ها، جوابگویی به مکاتبات و بازرسی‌های صورت گرفته، به ترتیب شهرستان‌های اردکان، میبد، تفت و اشکذر حائز مقام‌های برتر در اجرای طرح آرامش بهاری در استان یزد شدند.

حجت الاسلام هادی امامی میبدی ادامه داد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردکان توانست در طرح آرامش بهاری سال ۹۶ مقام برتر شهرستان‌های استان را از آن خود کند و البته دیگر شهرستان‌ها نیز اقدامات خوبی انجام دادند اما بر اساس برنامه‌های اجرا شده، شهرستان اردکان و سپس شهرستان‌های میبد و تفت حائز مقام‌های برتر استان شدند.

امامی بیان کرد: در سال جاری همه بخش‌های مختلف اوقاف کمر همت بستند و در ایامی که همه استراحت می‌کردند، با اجماع و همدلی که به وجود آمد به خدمت‌رسانی به مردم پرداختند و با تشکیل نشست‌هایی که در ایام نوروز انجام شد، نقاط ضعف مطرح و نسبت به رفع آن اقدام شد همچنین نقاط قوت طرح آرامش بهاری نیز مطرح و برای اجرا در دیگر شهرستان‌ها نیز ابلاغ شد.

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد اظهار امیدواری کرد: در سال آینده آرامش بهاری دیگری را موفق‌تر در شأن بقاع متبرکه و امزادگان اجرا کنیم.

امامی ادامه داد: در سال جاری با توجه به تأکید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیش از ۱۰ گروه به صورت روزانه از امامزادگان و بقاع متبرکه استان یزد از دورترین شهرستان‌ها تا مرکز استان را در ایام مختلف نوروز و در طول شبانه‌روز بازدید کردند و همه بازدیدها بدون هماهنگی و سرزده بود تا مشکلات و درخواست‌های زائران و مسافران نوروزی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات احتمالی برطرف شود.

وی افزود: همه این بازدیدها در کارگروه استانی با حضور مدیرکل اوقاف مطرح شد و به اطلاع مدیران شهرستان‌ها رسید.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان کرد: با بررسی‌های انجام شده، در سال جاری شهرستان یزد که دارای امامزادگان و بقاع متبرکه بسیاری است، مستثنی شد و بررسی و انتخاب برترین‌ها از دیگر شهرستان‌ها انجام شد و در شهرستان یزد نیز امامزاده سیدجعفر محمد (ع) به صورت شاخص فعالیت‌های بسیار خوبی داشت و در امامزاده جعفر (ع) و دیگر بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستان یزد نیز اقدامات قابل تقدیر و چشمگیر بسیاری در نوروز ۹۶ انجام شد.