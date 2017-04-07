  1. استانها
  2. یزد
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۵۳

در مراسم اختتامیه طرح آرامش بهاری استان یزد مطرح شد؛

مشارکت خیران در برنامه‌های فرهنگی امامزادگان یزد

مشارکت خیران در برنامه‌های فرهنگی امامزادگان یزد

یزد ـ مدیر فرهنگی آستان مقدس امامزاده سیدجعفر یزد از مشارکت خیران در ۹۰ درصد برنامه های فرهنگی این امامزاده در اجرای طرح آرامش بهاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فلاح در مراسم اختتامیه طرح آرامش بهاری یزد که در امامزاده سیدجعفر محمد (ع) برگزار شد، اظهار داشت: برای اجرای برنامه های فرهنگی تنها ملاک کار پول و اعتبار نیست بلکه اجرای طرح های ابتکاری و استفاده از توان خادمان و خیران نیز می تواند راهگشا باشد.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های امامزاده سیدجعفر محمد (ع) یزد با کمک خیران و خادمان افتخاری و تشکل‌های فرهنگی انجام می‌شود.

مدیر فرهنگی آستان مقدس امامزاده سید جعفر یزد افزود: در بخش فرهنگی در نوروز امسال بیش از ۳۰ میلیون تومان در این امامزاده هزینه شد و برای نخستین بار شبستان حرم برای مسافران نوروزی بازگشایی شد تا به صورت شبانه در آن استراحت کنند و صبح‌ها نیز با صبحانه از آنها پذیرایی شد که همه این فعالیت‌ها رایگان و با کمک خادمان افتخاری بوده است.

فعالیت فرهنگی در بقاع متبرکه نیازمند حرکت جهادی است

فلاح یادآور شد: فعالیت در بقاع متبرکه نیازمند حرکت جهادی است و منحصر به یک روز و چند روز نیست و در طول سال باید این اقدامات انجام شود به عنوان مثال طرح‌های نوروزی را در این امامزاده در شش ماه پیش آغاز کردیم و نخستین اولویت ما نیز تأمین زیرساخت‌ها و فضاهای مورد نیاز زائران و مسافران نوروزی بود.

مدیر آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد (ع) یزد افزود: ایجاد کمپ زائر به صورت رایگان در پارکینگ در امامزاده همچنین اتراق شبانه زائران و مسافران نوروزی در شبستان حرم، تأمین آبجوش صلواتی، کافه شهدا و پذیرایی با چای از مسافران و زائران، کرسی تلاوت قرآن کریم، خیمه‌های معرفت و .... که همه این فعالیت‌ها کاملا رایگان انجام شده است.

وی ادامه داد: به فضل خداوند متعال با اقدامات انجام شده، مدت اقامت مردم در امامزاده بیشتر شد و خدا را در این زمینه شاکریم که این اقدامات با رضایت مسافران نوروزی و زائران همراه شده است.

فلاح خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه تبدیل بقاع متبرکه به امامزادگان و قطب فرهنگی، تمام فعالیت‌های ما در این امامزاده در راستای اجرای منویات ایشان همچنین جلب رضایت مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در طول ایام نوروز هر شب برنامه‌های ویژه‌ای با حضور مجریان برتر استان و برنامه‌های متنوع در امامزاده اجرا شد و در دیگر ایام سال نیز این برنامه‌های فرهنگی با قوت ادامه خواهد داشت و امیدواریم با حمایتی که همواره مدیرکل اوقاف و امور خیریه از ما داشته، این فعالیت‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

اردکان رتبه نخست اجرای طرح آرامش بهاری در استان یزد را کسب کرد

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده در چهار زمینه فعالیت‌های جنبی، حضور در دوره‌ها، جوابگویی به مکاتبات و بازرسی‌های صورت گرفته، به ترتیب شهرستان‌های اردکان، میبد، تفت و اشکذر حائز مقام‌های برتر در اجرای طرح آرامش بهاری در استان یزد شدند.

حجت الاسلام هادی امامی میبدی ادامه داد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردکان توانست در طرح آرامش بهاری سال ۹۶ مقام برتر شهرستان‌های استان را از آن خود کند و البته دیگر شهرستان‌ها نیز اقدامات خوبی انجام دادند اما بر اساس برنامه‌های اجرا شده، شهرستان اردکان و سپس شهرستان‌های میبد و تفت حائز مقام‌های برتر استان شدند.

امامی بیان کرد: در سال جاری همه بخش‌های مختلف اوقاف کمر همت بستند و در ایامی که همه استراحت می‌کردند، با اجماع و همدلی که به وجود آمد به خدمت‌رسانی به مردم پرداختند و با تشکیل نشست‌هایی که در ایام نوروز انجام شد، نقاط ضعف مطرح و نسبت به رفع آن اقدام شد همچنین نقاط قوت طرح آرامش بهاری نیز مطرح و برای اجرا در دیگر شهرستان‌ها نیز ابلاغ شد.

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد اظهار امیدواری کرد: در سال آینده آرامش بهاری دیگری را موفق‌تر در شأن بقاع متبرکه و امزادگان اجرا کنیم.

امامی ادامه داد: در سال جاری با توجه به تأکید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیش از ۱۰ گروه به صورت روزانه از امامزادگان و بقاع متبرکه استان یزد از دورترین شهرستان‌ها تا مرکز استان را در ایام مختلف نوروز و در طول شبانه‌روز بازدید کردند و همه بازدیدها بدون هماهنگی و سرزده بود تا مشکلات و درخواست‌های زائران و مسافران نوروزی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات احتمالی برطرف شود.

وی افزود: همه این بازدیدها در کارگروه استانی با حضور مدیرکل اوقاف مطرح شد و به اطلاع مدیران شهرستان‌ها رسید.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان کرد: با بررسی‌های انجام شده، در سال جاری شهرستان یزد که دارای امامزادگان و بقاع متبرکه بسیاری است، مستثنی شد و بررسی و انتخاب برترین‌ها از دیگر شهرستان‌ها انجام شد و در شهرستان یزد نیز امامزاده سیدجعفر محمد (ع) به صورت شاخص فعالیت‌های بسیار خوبی داشت و در امامزاده جعفر (ع) و دیگر بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستان یزد نیز اقدامات قابل تقدیر و چشمگیر بسیاری در نوروز ۹۶ انجام شد.

کد مطلب 3946809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها