۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۲۴

لاوروف در گفتگو با گابریل:

مسکو آماده همکاری برای تحقیقات در خصوص حمله شیمیایی سوریه است

وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای آلمانی خود از آمادگی مسکو برای همکاری در زمینه انجام تحقیق و تفحص حمله شیمیایی اخیر در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با «زیگمار گابریل» همتای آلمانی خود در خصوص حمله اخیر شیمیایی به سوریه اظهار داشت: روسیه آماده است تا برای تحقیق و تفحص درباره حمله اخیر شیمیایی در سوریه همکاری کند. 

پیشتر گابریل در گفتگویی خواستار حمایت و کمک روسیه در این باره شده بود. وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: خواستار حل بحران سوریه بوده و هستیم. 

گفتنی است تهاجم نظامی آمریکا به سوریه ۳ روز پیش در قالب حمله موشکی از عرشه ۲ ناو آمریکایی مستقر در مدیترانه انجام شد.

بهانه واشنگتن برای این جنگ افروزی، حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون عنوان شد که به سوریه نسبت داده می شود. این در حالی است که دمشق و مسکو به صراحت این اتهام را رد کرده اند.

شقایق لامع زاده

