فتاحی: ظرفیت شیلات بوشهر در خدمت اقتصاد دریامحور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد فتاحی عصر یکشنبه در دیدار با کارکنان شیلات استان بوشهر با اشاره به اهمیت فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران، دفاع مقدس را دانشگاه انسان‌سازی و مکتبی برای ایستادگی در برابر سلطه‌جویی دانست و اظهار کرد: راه مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری، مسیری است که امام راحل و شهدای گرانقدر به ملت ایران آموختند.

وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف، از دفاع مقدس تا جنگ‌های اخیر، با وجود تمامی فشارها و پشتیبانی‌های گسترده دشمنان، ایستادگی و مقاومت خود را حفظ کرده و نشان داده است که مردم، انقلاب و آرمان‌های خود را رها نخواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی بیان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تاب‌آوری، حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی است و در این میان، ظرفیت‌های بخش شیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



فتاحی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توسعه اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: شیلات با در اختیار داشتن ظرفیت‌های گسترده در حوزه صید و صیادی، آبزی‌پروری، صنایع وابسته، شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری، می‌تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد دریامحور، ایجاد اشتغال، تولید و ارزآوری ایفا کند.

وی استان بوشهر را از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه شیلات عنوان کرد و گفت: بوشهر به عنوان قطب پرورش میگوی کشور، ظرفیت قابل توجهی در تولید، اشتغال و ارزآوری دارد و باید از این ظرفیت‌ها به شکل مطلوب و هدفمند استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و مسئولان در عرصه تولید افزود: وظیفه ما این است که وارد میدان عمل شویم، مسائل تولیدکنندگان، صیادان و آبزی‌پروران را بشنویم و برای گره‌گشایی و رفع موانع موجود تلاش کنیم.

فتاحی همچنین بر ضرورت تدوین و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش شیلات تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شیلات به صورت شفاف معرفی شود و با رفع موانع، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های تولیدی در این بخش فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان شیلات، موضوع مسکن کارکنان شیلات استان بوشهر را نیز مورد تأکید قرار داد و خواستار پیگیری و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از کارکنان این مجموعه شد.

تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش شیلات

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و برنامه‌های شیلات استان اظهار کرد: بخش شیلات بوشهر با حضور گسترده صیادان، آبزی‌پروران، فعالان صنایع شیلاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود و نقش قابل توجهی در اشتغال، تولید و ارزآوری دارد.

عقیل امینی افزود: استان بوشهر به عنوان قطب پرورش میگوی کشور، از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه آبزی‌پروری برخوردار است و در کنار آن، صید و صیادی، پرورش ماهی در قفس، تکثیر و پرورش آبزیان و فعالیت‌های دانش‌بنیان، زمینه مناسبی برای توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده است.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش شیلات گفت: یکی از اولویت‌های شیلات استان، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و حمایت از فعالان این حوزه است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های ملی، مسیر توسعه فعالیت‌های شیلاتی در استان را هموارتر کنیم.



در این نشست، جمعی از معاونین، مدیران، کارشناسان و کارکنان اداره کل شیلات استان بوشهر نیز حضور داشتند و موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه‌های مختلف فعالیت شیلات استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.