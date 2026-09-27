به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار مدیر کل زکات کشور با تشریح تجربه استان بوشهر در ترویج فرهنگ زکات، بر ضرورت استفاده از ظرفیت روحانیون مستقر، مساجد، گروههای جهادی و نهادهای تبلیغی برای گسترش فرهنگ زکات و جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی تأکید کرد و با اشاره به اقدامات انجامشده در استان بوشهر در حوزه زکات اظهار داشت: در استان بوشهر سامانهای با عنوان «سامانه مبلغین» ایجاد شده و مسئولیت آن به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده است که این ظرفیت میتواند در ساماندهی فعالیتهای تبلیغی مرتبط با زکات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در بوشهر هفته نخست ماه مبارک رمضان بهعنوان «هفته زکات» مورد توجه قرار گرفته و در این ایام، مبلغین، ائمه جمعه و دیگر فعالان فرهنگی و تبلیغی استان، موضوع زکات را بهصورت ویژه برای مردم تبیین میکنند که این اقدام آثار خوبی به همراه داشته است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مؤثر، استفاده از ظرفیت روحانیونی است که بهصورت مستمر در مناطق مختلف حضور دارند؛ چراکه یکی از وظایف روحانیون مستقر در مناطق، آشنایی با موضوع زکات، تبلیغ چهرهبهچهره و فرهنگسازی در این زمینه است.
آیتالله صفاییبوشهری با تأکید بر ضرورت پرهیز از موازیکاری در حوزه تبلیغ زکات گفت: اگر قرار باشد برای هر فعالیت، یک مرکز و تشکیلات جدید ایجاد شود، هزینههای قابل توجهی به نظام تحمیل خواهد شد؛ بنابراین باید از ظرفیت موجود حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات، روحانیون مستقر و گروههای جهادی استفاده و این ظرفیتها را با یکدیگر تجمیع کرد.
وی تصریح کرد: تجربه بوشهر در این زمینه میتواند مورد استفاده سایر استانها قرار گیرد و بهجای ایجاد مراکز تبلیغی جدید، میتوان با تعریف وظایف مشخص برای روحانیون مستقر، از ظرفیت آنان در ترویج زکات بهره برد.
زکات باید به رفع مشکلات واقعی مردم منجر شود
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به ضرورت رعایت موازین شرعی در مصرف زکات بیان کرد: در موضوع مصرف زکات، نظام فقهی مشخصی وجود دارد و نمیتوان سهم فقرا و مساکین را نادیده گرفت؛ در عین حال باید به دنبال آن باشیم که زکات در مسیر رفع مشکلات واقعی مردم و ایجاد آثار ماندگار در زندگی آنان قرار گیرد.
آیتالله صفاییبوشهری یکی از مشکلات اصلی در حوزه زکات را ضعف تبلیغ عمومی دانست و گفت: ما در زمینه زکات مانند نماز کار نکردهایم؛ در حالی که در قرآن کریم «صلاة و زکات» در کنار یکدیگر آمده است و باید این مسئله برای مردم تبیین شود که زکات نیز مانند دیگر واجبات، جایگاه مهمی در نظام دینی دارد.
هر مسجد میتواند مرکز نیکوکاری محله خود باشد
وی با اشاره به ظرفیت مساجد استان بوشهر گفت: در استان بوشهر صدها مسجد شاخص و تعداد زیادی مسجد شیعه و اهل سنت وجود دارد و بخش قابل توجهی از مساجد شیعه به نحوی در ارائه خدمات اجتماعی فعال هستند.
آیتالله صفاییبوشهری ادامه داد: اگر برای مساجد الگوی مشخصی تعریف شود، هر مسجد میتواند مسئولیت شناخت فقرا، اولویتبندی نیازهای آنان و ارائه خدمات به مردم همان محله را برعهده بگیرد و این کار در استان بوشهر کاملاً شدنی است.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مراکز نیکوکاری مساجد افزود: برخی مساجد از ظرفیت مالی و مردمی بالایی برخوردارند، اما در برخی محلات محروم، حتی امکانات اولیه مانند کیف، کفش و لوازمالتحریر نیز به اندازه کافی وجود ندارد؛ بنابراین باید اولویت ایجاد مراکز نیکوکاری در چنین مناطقی باشد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تصریح کرد: برای موفقیت این طرح باید شرح وظایف مساجد و مراکز نیکوکاری بهصورت روشن تعریف شود و ظرفیت خیران، مردم و کمیته امداد نیز در یک سازوکار مشخص کنار یکدیگر قرار گیرد.
استانهای مرزی نیازمند حمایت ویژه هستند
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی استانهای مرزی اظهار داشت: مردم بوشهر در طول سالهای پس از انقلاب همواره در عرصههای مختلف ایثار و همراهی خود را نشان دادهاند و در دوران جنگ تحمیلی نیز بوشهر یکی از مناطق درگیر جنگ و بمباران بود.
وی افزود: امروز نیز استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان و دیگر مناطق مرزی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، نیازمند توجه ویژه هستند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: بوشهر در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیتهای بسیار بزرگی برخوردار است، اما بخشی از مردم استان همچنان با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و باید میان ظرفیتهای اقتصادی استان و وضعیت زندگی مردم تناسب بیشتری ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، استانهای مرزی در خط مقدم قرار دارند و حمایت از مردم این مناطق تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت و اقتدار کشور ارتباط دارد.
آیتالله صفاییبوشهری تأکید کرد: باید مردم مناطق مرزی را بهعنوان یک فرصت و مؤلفه قدرت برای نظام دید و با تقویت معیشت، اشتغال و امنیت اقتصادی آنان، اجازه نداد مشکلات اقتصادی موجب آسیب اجتماعی یا ایجاد زمینه برای سوءاستفاده دشمن شود.
ضرورت پشتیبانی ویژه از بوشهر در شرایط جنگی
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: در شرایط کنونی، استانهای مرزی باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرند و نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) میتوانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
وی افزود: در استانهای مرزی علاوه بر حمایت از خانوادههای نیازمند، باید امکانات لازم برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، تغذیه، پوشاک، درمان، بهداشت، اسکان و دیگر نیازهای ضروری نیز مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله صفاییبوشهری از راهاندازی ستاد مردمی پشتیبانی جنگ در استان خبر داد و گفت: برای پشتیبانی از جبهه و نیروهای مسلح در استان، ظرفیتهای مردمی و نهادهای مختلف در حال تجمیع است و مجموعههایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردهاند.
پیشنهاد تشکیل «صندوق زکات» با محوریت قرضالحسنه
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد استفاده از بخشی از ظرفیت زکات مستحبی در قالب صندوق قرضالحسنه را مطرح کرد و گفت: میتوان با استفاده از ظرفیت موجود صندوق امداد ولایت، موضوعی با عنوان «صندوق زکات» را طراحی کرد تا بخشی از منابع زکات مستحبی، با رعایت کامل موازین شرعی، در قالب قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار گیرد.
وی افزود: بهجای ایجاد تشکیلات جدید، میتوان از ظرفیت موجود صندوق قرضالحسنه امداد ولایت استفاده کرد و منابع را در اختیار مردم قرار داد تا مشکلات اقتصادی آنان برطرف شود.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به ملاحظات فقهی این پیشنهاد تصریح کرد: اجرای چنین طرحی نیازمند بررسی دقیق شرعی و حقوقی است و باید سازوکاری طراحی شود که مالکیت و مصرف منابع زکات کاملاً مطابق موازین شرعی باشد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای قابل بررسی، استفاده از ظرفیت وکالت از فقرا و سازوکارهای شرعی مرتبط است تا منابع زکات در قالب امانت و با رعایت حقوق شرعی صاحبان آن، در چرخه قرضالحسنه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: اگر برای این موضوع یک نظام حقوقی و شرعی دقیق تعریف شود، میتوان از ظرفیت زکات برای گرهگشایی از مشکلات مردم استفاده کرد و آثار و برکات آن را در زندگی نیازمندان افزایش داد.
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