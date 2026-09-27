ضرورت تبیین جایگاه واقعی امام زمان(عج) در زندگی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار تولیت آستان مقدس جمکران با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه واقعی حضرت ولیعصر(عج) در زندگی مردم گفت: شناخت امام زمان(عج) نباید صرفاً به شناخت ایشان به عنوان امام حی محدود شود، بلکه باید برای مردم تبیین شود که هدایت، سلامت، خیر و سعادت انسان در پرتو ارتباط با امام و حجت الهی معنا پیدا میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ مهدویت در جامعه اظهار داشت: یکی از جدیترین کارهایی که باید انجام شود، شناساندن حضرت امام زمان(عج) به عموم مردم است؛ چراکه بسیاری از مردم ایشان را در حد یک شناخت کلی به عنوان امام حی میشناسند، اما حقیقت جایگاه آن حضرت و نقش ایشان در نظام هدایت الهی باید برای جامعه تبیین شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: باید به گونهای برای مردم تبیین شود که در زندگی روزمره خود، از ازدواج و خانواده و تربیت فرزند گرفته تا مسائل اجتماعی، بدانند هدایت و خیر حقیقی در عالم به واسطه حجت الهی و امام زمان(عج) است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه «همه توجهها باید به حضرت ولیعصر(عج) معطوف باشد»، خاطرنشان کرد: اگر نگاه انسان در امور مختلف زندگی به رضایت حضرت ولیعصر(عج) باشد، مسیر تصمیمگیری و عمل او نیز اصلاح خواهد شد.
ظرفیتهای مهدوی بوشهر تقویت میشود
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان بوشهر در حوزه مهدویت گفت: در استان بوشهر مجموعههایی مانند کانون شیفتگان حضرت مهدی(عج) و شبکه نمایندگی مسجد مقدس جمکران فعال هستند و باید از این ظرفیتها برای توسعه فرهنگ مهدویت استفاده کرد.
وی ادامه داد: فردی که بتواند با فراغت بال و توانمندی لازم، منویات مسجد مقدس جمکران را در استان دنبال کند و در کنار آن متناسب با ظرفیتهای بوشهر ابتکارات جدیدی داشته باشد، باید شناسایی و مورد حمایت قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تصریح کرد: حمایت از این جریان صرفاً یک حمایت اداری نیست، بلکه انجام یک تکلیف است و باید برای فعال شدن این مجموعه در استان، حتی از ظرفیتهای حوزههای علمیه برای اختصاص مکان و فراهم کردن زیرساختهای لازم استفاده شود.
وی همچنین بر توسعه برنامههای مشترک میان بوشهر و مسجد مقدس جمکران تأکید کرد و گفت: امکان برگزاری اردوهای ویژه برای گروههای مختلف از استان بوشهر و بازدید از مناطق مرتبط با جبهه مقاومت و همچنین برنامههای فرهنگی و زیارتی وجود دارد که باید برای آن برنامهریزی شود.
تأکید بر تقویت حضور بوشهریها در برنامههای جمکران
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به سابقه حضور مردم استان بوشهر در مسجد مقدس جمکران بیان کرد: در مناسبتهایی مانند جشن میلاد حضرت ولیعصر(عج) میتوان برنامهای ویژه برای مردم استان بوشهر در مسجد جمکران برگزار کرد و این ارتباط را بیش از گذشته توسعه داد.
وی افزود: مردم بوشهر با اماکن مقدس و خاندان اهلبیت(ع) پیوند عمیقی دارند و این ارتباط باید در عرصه مهدویت نیز بیش از پیش تقویت شود.
کار را برای رضایت امام زمان(عج) انجام دهید
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خاطرهای از نحوه هزینهکرد وجوه و کمکهای مردمی اظهار داشت: گاهی اوقات انسان باید کاری را انجام دهد که حتی دیگران از آن مطلع نشوند، چراکه ملاک، رضایت حضرت ولیعصر(عج) است، نه دیده شدن عمل توسط مردم.
وی افزود: در موضوعی نیز خانواده یکی از شهدای مقاومت درباره نحوه هزینهکرد مبلغی که در اختیارشان قرار گرفته بود، از رهبر معظم انقلاب سؤال کردند و ایشان فرمودند کاری انجام دهید که امام زمان(عج) از آن بیشتر رضایت داشته باشد.
آیتالله صفاییبوشهری این رویکرد را یک اصل مهم در زندگی مؤمنانه دانست و گفت: همه امور انسان باید با این نگاه تنظیم شود که رضایت حضرت ولیعصر(عج) در آن کار وجود دارد.
وی با اشاره به برخی خاطرات نقلشده از علما درباره مقاومت در برابر طاغوت نیز اظهار داشت: انسان اگر در برابر گناه و طاغوت عقبنشینی کند، به تدریج تحت سلطه آن قرار میگیرد، اما اگر ایستادگی کند، طاغوت عقبنشینی خواهد کرد.
مسجد مقدس جمکران؛ محور عبادت و معنویت
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین با اشاره به اهمیت مسجد مقدس جمکران گفت: این مسجد از اماکنی است که باید بیش از گذشته مورد توجه مؤمنان قرار گیرد و حضور در آن میتواند زمینه ارتباط معنوی بیشتر با حضرت ولیعصر(عج) را فراهم کند.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به خاطراتی درباره شهید ابومهدی المهندس و علاقه ویژه وی به مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: بر اساس نقل نزدیکان و همراهان آن شهید، مسجد یکی از اماکنی بود که ایشان در سفرهای خود توجه ویژهای به آن داشت و برای نماز و عبادت در آن حضور پیدا میکرد.
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