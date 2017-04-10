ایران از لحاظ رشد علمی در رتبه یک دنیا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روشن عصر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید دانشگاه بناب با اشاره به کمک های مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و ابتدای دوره دهم به بخش آموزش عالی اظهارکرد: هیأت امنایی اداره شدن دانشگاه ها یکی از مصوبات بود.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه هرگونه کمک و هزینه برای مراکز دانشگاهی در قالب ایجاد کتابخانه و احداث خوابگاه جزو هزینه های مالیاتی محسوب می شود. لذا بایستی در حد توان از این ظرفیت و پتانسیل برای توسعه فضاهای فیزیکی استفاده کرد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با بیان اینکه ایجاد خوابگاه های متأهلین در برنامه ششم توسعه جزو دستور کار دولت است؛ تصریح کرد: با تصویب لایحه در کمیسیون و انشاءالله تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مالیات پژوهش به ۵ درصد کاهش پیدا کند.

روشن در خصوص جایگاه علم نیز خاطرنشان کرد: اگر در جامعه ای دانشمندان بالانشین باشند آن جامعه موفق خواهد بود اما جایگاه معلم به درستی رعایت نمی شود!

وی رشد حرکت علمی کشور را رشد مناسب و خوبی ارزیابی کرد و افزود: از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ در شتاب علمی و تولید مقالات علمی از رتبه ۱۵ دنیا به رتبه یک رسیدیم و در بحث تربیت دانشمند در سطح دنیا از رشد ۴۰ درصدی برخورداریم.

این مقام وزارتی تصریح کرد: رتبه علمی ایران در سال ۲۰۱۳ در دنیا یک بود که خوشبختانه همچنان این مقام را حفظ کرده ایم که این مهم حرکت رو به رشد و مناسب دانشگاه های ما را نشان می دهد.

روشن در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت هرم هیأت علمی دانشگاه بناب اشاره و اذعان کرد: نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه بناب یک به ۴۸ است که باید این رقم یک به ۱۸ کاهش یابد و این کار بزرگی است که هرم هیأت علمی باید در دانشگاه بناب اصلاح شود تا نسبت توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بناب را شاهد باشیم.

وی همچنین به سرانه پایین مقالات علمی و پژوهشی در دانشگاه بناب اشاره کرد و گفت: سرانه مقاله های علمی و پژوهشی قابل تأمل است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآوری کرد: ایجاد کرسی های نظریه پردازی به عنوان یک کار بنیادین باید در دانشگاه مدنظر قرار گیرد و توسعه انجمن های علمی دانشجویی بیشتر مدنظر مسئولان واقع شود.

روشن در ادامه سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر مجتبی عباسیان ریاست قبلی دانشگاه بناب دکتر کریم عباسیان را به عنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی و خواستار شتاب بخشیدن به فعالیت های علمی، پژوهشی در دانشگاه بناب شد.

کریم عباسیان رئیس جدید دانشگاه بناب دانشیار دانشکده مهندسی فناوری های نوین دانشگاه تبریز است و پیش از آن نیز مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه تبریز را عهده دار بوده است و سابقه مسئولیت دانشکده فنی و مهندسی بناب را نیز در کارنامه مدیریتی خود دارد.

گفتنی است، دانشگاه بناب هم اکنون قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو دارد که در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.