غرب خواستار شکست همه پرسی ترکیه است/غرب حامی تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه طی سخنان امروز خود بلوک غرب و به ویژه آن دسته از کشورهای مطرح اروپایی که به گفته وی به دنبال شکست همه پرسی ترکیه هستند را متهم کرد و گفت این کشورها از تمامی ابزارهای خود از جمله ترور برای این منظور استفاده می کنند.

اردوغان گفت: برخی از ما که بی توجه هستیم ممکن نیست اهمیت این همه پرسی تاریخی را متوجه شویم. برخی کشورهای برجسته غربی از طریق سازمان تروریستی به دنبال اعمال فشار و تنگ کردن عرصه بر ما هستند. غرب آشکارا کمپین «نه» به همه پرسی را در شبکه های تلویزیونی و سرتیتر روزنامه های خود تبلیغ می کند.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین با اشاره غیر مستقیم به دولت های آلمان و هلند، کشورهای غربی را محکوم به استفاده از تروریسم دولتی و استفاده خشونت توسط نیروهای پلیس خود علیه ترکیه کرد.

وی گفت: ما بهترین پاسخ را پای صندوق های رای به آنها خواهیم داد.

گفتنی است اردوغان در جریان سخنرانی دو روز پیش خود نیز گفته بود که غرب از رای «آری» احتمالی مردم ترکیه به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی «دیوانه» شده است.