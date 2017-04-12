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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

مدیر بنیاد مسکن انقلاب شادگان خبر داد:

صدور سند مالکیت برای ۲۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شادگان

صدور سند مالکیت برای ۲۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شادگان

شادگان - مدیر بنیاد مسکن انقلاب شادگان گفت: تاکنون برای دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در این شهرستان سند مالکیت صادر شده است.

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان شادگان اشاره کرد و افزود: تاکنون برای دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در این شهرستان سند مالکیت صادر شده است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر تقریبا ۱۲۲ روستا از طرح هادی برخوردار هستند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب شادگان عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف و رسالت های بنیاد مسکن، تهیه و اجرای طرح هادی در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان است و بر همین اساس تمام خانوارهای روستایی تا پایان سال جاری از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی با تاکید بر بهسازی روستاهای شهرستان با مشارکت دهیاران تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۲ روستای شهرستان شادگان دارای طرح هادی مصوب است.

موسوی گفت: با اجرای طرح هادی مهاجرت از حاشیه شهر به روستاها معکوس می‌شود چرا که بر روی معیشت، اقتصاد، تولید، ایجاد توسعه عمرانی روستا و توزیع عادلانه امکانات بین روستا و شهر موثر خواهد بود.

کد مطلب 3950714

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