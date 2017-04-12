صدور سند مالکیت برای ۲۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شادگان

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان شادگان اشاره کرد و افزود: تاکنون برای دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در این شهرستان سند مالکیت صادر شده است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر تقریبا ۱۲۲ روستا از طرح هادی برخوردار هستند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب شادگان عنوان کرد: یکی از مهمترین وظایف و رسالت های بنیاد مسکن، تهیه و اجرای طرح هادی در تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان است و بر همین اساس تمام خانوارهای روستایی تا پایان سال جاری از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی با تاکید بر بهسازی روستاهای شهرستان با مشارکت دهیاران تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۲ روستای شهرستان شادگان دارای طرح هادی مصوب است.

موسوی گفت: با اجرای طرح هادی مهاجرت از حاشیه شهر به روستاها معکوس می‌شود چرا که بر روی معیشت، اقتصاد، تولید، ایجاد توسعه عمرانی روستا و توزیع عادلانه امکانات بین روستا و شهر موثر خواهد بود.