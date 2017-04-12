کوچک زاده هم از رئیس جمهور سابق اعلام برائت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوچک‌زاده نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران اعلام برائت کرد.

متن کامل پیام بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

آقای دکتر احمدی‌نژاد

هذا فراق بینی و بینک

حجت من در تمام سال‌هایی که در برابر سیل تهمت‌ها و توهین‌ها از سوی فتنه‌گران نابکار و حسودان بدسگال، از شما دفاع کردم این بود که شما را به اسلام ناب محمدی، اسلام پابرهنگان و مستضعفان پایبند می‌دانستم و شما را سرباز این جبهه می‌انگاشتم ولی با حرکت امروزتان، برخلاف صلاح‌دید امام محروحان و مستضعفان و مجاهدان (ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری) این باور شکسته شد و شما به اندازه همه ظلم‌هایی که دیدید، ظلم کردید!

آخرین توصیه‌ام به خودم و به شما، پناه بردن به خدای قادر متعال از شر وسواسان خناس و خودشیفتگی است.

والسلام علی من اتبع الهدی

مهدی کوچک‌زاده