  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

با صدور پیامی؛

کوچک زاده هم از رئیس جمهور سابق اعلام برائت کرد

کوچک زاده هم از رئیس جمهور سابق اعلام برائت کرد

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پیام اعلام برائت خود از رئیس جهمور سابق گفت: حرکت امروزتان برخلاف صلاح‌دید امام محروحان بود و شما به اندازه همه ظلم‌هایی که دیدید، ظلم کردید!

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کوچک‌زاده نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران اعلام برائت کرد.

متن کامل پیام بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

آقای دکتر احمدی‌نژاد

هذا فراق بینی و بینک

حجت من در تمام سال‌هایی که در برابر سیل تهمت‌ها و توهین‌ها از سوی فتنه‌گران نابکار و حسودان بدسگال، از شما دفاع کردم این بود که شما را به اسلام ناب محمدی، اسلام پابرهنگان و مستضعفان پایبند می‌دانستم و شما را سرباز این جبهه می‌انگاشتم ولی با حرکت امروزتان، برخلاف صلاح‌دید امام محروحان و مستضعفان و مجاهدان (ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری) این باور شکسته شد و شما به اندازه همه ظلم‌هایی که دیدید، ظلم کردید!

آخرین توصیه‌ام به خودم و به شما، پناه بردن به خدای قادر متعال از شر وسواسان خناس و خودشیفتگی است.

والسلام علی من اتبع الهدی

مهدی کوچک‌زاده

کد مطلب 3950929
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها