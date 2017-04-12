بیش از ۳.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در راستای برخورد و مبارزه با قاچاق کالا، با اجرای عملیات های پلیسی در شهرستان های مراغه، مرند و ورزقان در مجموع محموله های قاچاقی به ارزش سه میلیارد ۵۵۰ میلیون ریال را کشف و ضبط و هفت نفر را نیز در ارتباط با این پرونده ها دستگیر کردند.

توقیف محموله سیگار و البسه قاچاق ۵۰۰ میلیون ریالی درمراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در همین راستا ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران مبارزه با کالای قاچاق در حین گشت زنی به دو دستگاه سواری سمند و پراید مشکوک و آنها را متوقف کردند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروهای مذکور تعداد ۶۹ هزار نخ سیگار خارجی و ۳۰۰ ثوب انواع البسه قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال را کشف و در این رابطه چهار نفر دستگیر و خودروهای مربوطه نیز توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد:درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۵ تن مغز گردو خارجی قاچاق در مرند

فرمانده انتظامی شهرستان مرند نیز از کشف پنج تن مغز گردو قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی گزارش خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق، مغز گردوی خارجی در منزلی در شهرستان مرند ماموران پلیس آگاهی در محل حاضر و بازرسی از داخل منزل تعداد ۸۱ گونی مغز گردوی خارجی به ارزش تقریبی سه میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ کاظم دهقانی افزود: در این راستا دو نفر که خود را صاحب اموال مکشوفه معرفی کردند دستگیر و نامبردگان هیچ گونه مدارک مثبت و گمرکی را برای اموال کشف شده ارائه نکردند که در این خصوص پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی ضمن تاکید برهمکاری و ارتباط مداوم شهروندان با پلیس، از آنها خواست موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و هرگونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

کشف ۵۰ میلیون ریال کالای قاچاق در شهرستان ورزقان

فرمانده انتظامی شهرستان ورزقان نیز با اشاره به کشف محموله کالای قاچاق در یکی از محور های مواصلاتی این شهرستان اظهار داشت: در راستای تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، ماموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات پلیسی یک دستگاه وانت پیکان حامل کالای قاچاق را در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ قاسم نظری تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو تعداد سه هزار و ۹۶ عدد ظروف بلور قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرکی کشف شد.

سرهنگ نظری بابیان اینکه ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بیش از ۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه، یک نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.