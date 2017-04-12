پیروزی در غرب موصل نزدیک است/زمان عملیات در تلعفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یحیی رسول سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق گفت: روند عملیات در کرانه راست موصل با کندی پیش نمی رود و پیشروی ها خوب، اما با احتیاط صورت می گیرد.

وی افزود: مطابق تاکتیک های از قبل طراحی شده عملیات در غرب موصل ادامه دارد و این تاکتیک ها با هدف ممانعت از ایجاد تلفات میان غیرنظامیان است زیرا مناطق قدیمی موصل دارای خیابانهای تنگ و شلوغ است.

رسول تاکید کرد: کرانه راست از نظر نظامی سقوط کرده محسوب می شود به ویژه که نیروهای ما بیشتر محله ها را آزاد کرده اند و تروریستها از همه طرف در محاصره هستند.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق بیان کرد: هم اکنون داعشی ها با سلاح های سبک و میان برد هدف قرار می گیرد و اهداف مشخص است تا غیرنظامیان هدف قرار نگیرند.

رسول افزود: پیروزی نزدیک است و با تکمیل آزاد سازی محله ها، آزاد سازی غرب موصل اعلام خواهد شد. عجله ای در کار نیست زیرا هدف ما آزاد کردن انسانها قبل از آزاد سازی اراضی است.

درباره تاخیر در عملیات در تلعفر نیز گفت: همه طرح های نظامی ویژه مربوط به تلعفر آماده است و منتظر دستور حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح برای حمله به شهر هستیم. همچنین پس از دستورات لازم در شهرهای الحویجه، القائم، عانه و رواه و دیگر مناطق تحت اشغال داعش عملیات انجام خواهیم داد.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی از نوزدهم فوریه گذشته عملیات در غرب موصل برای آزاد سازی آن از لوث داعش را آغاز کرده اند.