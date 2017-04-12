  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۵۶

احمدی خبر داد:

ثبت نام ۱۶۱ نفر در دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

ثبت نام ۱۶۱ نفر در دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمار دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت:امروز ۱۶۳ نفر مراجعه کردند که نام ۱۶۱ نفر در سامانه ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان دومین روز از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: بر اساس آماری که لحظاتی پیش از سایت ستاد انتخابات کشور گرفتم با احتساب ثبت نامی های دیروز در مجموع ۲۸۷ نفر ثبت نامی داشتیم که ۲۷۴ نفر از آنان آقا و ۱۳ نفر خانم هستند.

وی افزود: جوان ترین داوطلب ۱۸ سال و مسن ترین آن ۸۲ سال سن دارد و بر اساس اظهارات خود داوطلبان ۴۰ نفر سابقه ایثارگری دارند.

احمدی ادامه داد: بیشترین آمار را در سنین بین ۴۶ تا ۵۰ سال داریم و ۷۰ نفر از این داوطلبان مدرک فوق لیسانس دارند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به آمار دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز ۱۶۳ نفر مراجعه کردند که ۱۶۱ نفر در سامانه ثبت شد که از این تعداد ۱۵۶ نفر مرد و ۷ نفر خانم هستند.

کد مطلب 3951349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها