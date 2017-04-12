ثبت نام ۱۶۱ نفر در دومین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان دومین روز از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری گفت: بر اساس آماری که لحظاتی پیش از سایت ستاد انتخابات کشور گرفتم با احتساب ثبت نامی های دیروز در مجموع ۲۸۷ نفر ثبت نامی داشتیم که ۲۷۴ نفر از آنان آقا و ۱۳ نفر خانم هستند.

وی افزود: جوان ترین داوطلب ۱۸ سال و مسن ترین آن ۸۲ سال سن دارد و بر اساس اظهارات خود داوطلبان ۴۰ نفر سابقه ایثارگری دارند.

احمدی ادامه داد: بیشترین آمار را در سنین بین ۴۶ تا ۵۰ سال داریم و ۷۰ نفر از این داوطلبان مدرک فوق لیسانس دارند.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به آمار دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز ۱۶۳ نفر مراجعه کردند که ۱۶۱ نفر در سامانه ثبت شد که از این تعداد ۱۵۶ نفر مرد و ۷ نفر خانم هستند.