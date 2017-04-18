پیشنهاد و نقدهای اساتید دانشگاه برای دولت مغتنم است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در نشست صمیمی با روسای دانشگاههای کشور با بیان اینکه فناوری ارتباطات لازمه توسعه علمی است، گفت: نباید از تحولات فناوری روز فاصله گرفت و بجای بستن؛ جوانان باید برای تعامل درست با فناوریهای فردا آماده شوند.

رییس جمهور دانشگاه ها را منشاء نشاط و حرکت های بزرگ اجتماعی برشمرد و با تاکید بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجو محور باشد، اظهارداشت: وظیفه اساتید آماده کردن دانشجویان برای مدیریت مراکز مهم کشور، بویژه مراکز اقتصادی و فرهنگی است.

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