  1. سیاست
  2. دولت
۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

روحانی در دیدار با روسای دانشگاه ها:

پیشنهاد و نقدهای اساتید دانشگاه برای دولت مغتنم است

پیشنهاد و نقدهای اساتید دانشگاه برای دولت مغتنم است

رییس جمهور با تاکید بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجو محور باشد، گفت: وظیفه اساتید آماده کردن دانشجویان برای مدیریت مراکز مهم کشور، بویژه مراکز اقتصادی و فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در نشست صمیمی با روسای دانشگاههای کشور با بیان اینکه  فناوری ارتباطات لازمه توسعه علمی است، گفت: نباید از تحولات فناوری روز فاصله گرفت و بجای بستن؛ جوانان باید برای تعامل درست با فناوریهای فردا آماده شوند.

رییس جمهور دانشگاه ها را منشاء نشاط و حرکت های بزرگ اجتماعی برشمرد و با تاکید بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجو محور باشد، اظهارداشت: وظیفه اساتید آماده کردن دانشجویان برای مدیریت مراکز مهم کشور، بویژه مراکز اقتصادی و فرهنگی است.

در حال تکمیل ...

کد مطلب 3956250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها