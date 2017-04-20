برای ۳ امتیاز به تبریز آمده بودم/ از بازیکنان نفت راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی بعداز دیدار نفت تهران و گسترش فولاد تبریز در تبریز به خبرنگاران گفت: از نتیجه بازی راضی نیستم چون ما پیروزی می خواستیم و البته از عملکرد بازیکنان تیمم راضی هستم.

وی با بیان اینکه گسترش فولاد تبریز امروز حتی یک موقعیت گل هم نداشت، گفت: شاگردان ما بازی بسیار خوبی انجام دادند و عملکرد آنها راضی‌کننده بود.

دایی با اشاره به اینکه بازی زیبایی شاهد بودیم، افزود: البته موقعیت ‌های چندانی از سوی دو تیم ایجاد نشد ولی فکر می ‌کنم بازی بسیار خوبی بود.

سرمربی نفت با تاکید بر اینکه حریف تبریز ما قوی بود ولی موقعیت ‌های زیادی نداشت، ابراز داشت: ما حتی یک موقعیت هم به تیم حریف ندادیم.

دایی با اشاره به اینکه ما مشکلات زیادی داریم، ادامه داد: امروز اولویت برای ما گل نخوردن بود ولی برای کسب پیروزی به میدان آمده بودیم.