هشت هزار و ۷۹۴ نفر برای انتخابات شوراها در اصفهان تایید شدند

احمدرضا ضیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در سطح استان اصفهان ۱۰ هزار ۹۸۹ نفر متقاضی بودهاند، اظهار داشت: این تعداد کاندیدا برای نشستن بر سه هزار و ۸۶۱ شورای شهر و روستا ثبتنام کردهاند.
وی تعداد کل داوطلبین شهری چهار هزار و ۵۰۴ نفر اعلام کرد و افزود: تعداد کرسیهای شورای شهر در استان اصفهان ۵۷۱ نفر بودهاند.
رئیس کمیته اطلاعرسانی انتخابات استان اصفهان تعداد داوطلبان شورای روستا در استان اصفهان در پنجمین دوره این شورا را نیز شش هزار و ۴۸۵ مورد اعلام کرد و ابراز داشت: این تعداد داوطلب نیز برای نشستن بر روی سه هزار و ۲۹۰ کرسی شورا ثبتنام کردهاند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۶۳ نفر از داوطلبان ثبتنام کننده برای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از حضور در این انتخابات انصراف دادهاند، تصریح کرد: ۲۱۵ نفر از این افراد در شورای شهر و ۱۲۸ نفر نیز در شورای روستا انصراف دادهاند.
ضیایی با اشاره به اینکه کل افراد تائید صلاحیت شده برای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در استان اصفهان در هیاتهای اجرایی و نظارت هشت هزار و ۷۹۴ بوده است، ابراز داشت: احتمال تغییر این آمار نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: کاندیداهای رد صلاحیت شده میتوانند از فردا به مدت سه روز شکایت خود را به هیات نظارت استان اصفهان اعلام کنند.
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