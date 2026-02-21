اسفندیار تاجمیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان ثبت‌نام داوطلبان برای مشارکت در هفتمین دوره انتخابات شورای روستا در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: ثبت‌نام کاندیداها روز ۲۴ بهمن ماه آغاز و با یک روز تمدید ساعت ۲۲ شب گذشته پایان یافت.

وی با بیان اینکه در مجموع یک هزار و ۱۳ حوزه انتخاباتی روستایی داریم، اضافه کرد: که از این تعداد ۷۱ تیره عشایری و مابقی روستایی است.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان با بیان اینکه برای انتخابات شوراهای اسلامی روستا در استان اصفهان ۳ هزار و ۲۸۱ نفر عضو شورا خواهیم داشت، ادامه داد: برای تصدی این صندلی‌های شورا در استان اصفهان هشت هزار نفر برای هفتمین دوره انتخابات شورای روستاها ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به افزایش هشت درصدی ثبت‌نام داوطلبان برای انتخابات شورای روستا در هفتمین دوره ابراز کرد: این آمار در دوره ششم ۷ هزار و ۳۴۵ نفر بوده است.