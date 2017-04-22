قم مستعدترین استان در تولید ریزگرد است/ نابودی کامل ۱۱ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اروجی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دانشگاه قم برگزار شد، در خصوص برگزاری همایش ملی بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: دریاچه نمک با ۹ میلیون هکتار ۲۵ درصد جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی گفت: ریزگرد و غبار ناشی از دریاچه نمک منحصر به استان قم نیست و در حال حاضر استانهای سمنان، قم، اصفهان، مرکزی و البرز و در صورت بیتوجهی و عدم اقدام مناسب استانهای بیشتری را در بر میگیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان قم با بیان اینکه ۱۷ میلیون متر مکعب فراروی آبهای شور را به سمت شهر داریم، تصریح کرد: از حدود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی قم ۱۰۵ هزار هکتار اراضی منشأ گرد و غبار و مستعد آن هستند.
وی افزود: قم در بین استانهای کشور از لحاظ تولید ریزگرد مستعدترین استان شناسایی شده است و از ۳۰ حوزه آبخیز دریاچه نمک از بحرانیترین آنها اعلام شده است.
قم ۲ درجه گرمتر شده است
اروجی به برخی دیگر از مشکلات زیست محیطی در استان اشاره کرد و عنوان کرد: هوای قم در محاسبات کلی هواشناسی دو درجه گرمتر شده و ۱۱ روستا به طور کامل از بین رفتهاند.
وی با اشاره به برگزاری همیاش ملی بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در دانشگاه قم، گفت: امیدورایم در این همایش راهکارهای علمی خوبی برای حل بحرانها ارائه شود.
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