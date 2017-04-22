لغو روادید میان ایران و پرتغال برای گذرنامه های سیاسی و خدمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در پایان دیدار «خوره کاستا اولیویرا» وزیر مشاور در امور بین‌الملل دولت پرتغال با «حسن قشقاوی» معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور در تهران، سند لغو روادید برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت میان دو کشور به امضا رسید.

این اقدام گام بسیار مهمی در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور محسوب می‌گردد.

در این دیدار، وزیر مشاور در امور بین الملل پرتغال ضمن برشمردن زمینه‌های مثبت توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، بر آمادگی لیسبون جهت توسعه هرچه بیشتر این مناسبات تاکید کرد.

حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از امضای سند مذکور و استقبال از گسترش مناسبات دو جانبه میان دو کشور در همه زمینه‌ها، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات در بخش‌های مختلف به ویژه تجاری، گردشگری، دانشگاهی و پارلمانی تأکید کرد.

وی لغو روادید سیاسی و خدمت میان دو کشور را با توجه به این که پرتغال عضو حوزه شنگن است، به عنوان گامی بسیار موثر برای نزدیکتر شدن دو کشور و افزایش مناسبات فیمابین توصیف کرد.