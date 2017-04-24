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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

معاون آلمانی شورای اروپا:

ماکرون «جان اف کندی» فرانسه است

ماکرون «جان اف کندی» فرانسه است

معاون شورای اروپا در واکنش به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اظهار داشت که ماکرون نامزد میانه رو این انتخابات می تواند جان اف کندی فرانسوی ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «الکساندر لمبسدورف» نماینده آلمانی پارلمان اروپا و معاون شورای اروپا در واکنش به راهیابی «امانوئل ماکرون» نامزد میانه روی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم گفت: ما از پیروزی ماکرون در دور انتخابات فرانسه استقبال می کنیم.

وی که با شبکه تلویزیونی زد د اف گفتگو می کرد، با بیان اینکه ماکرون می تواند جان اف کندی فرانسه بشمار آید، افزود: روی کار آمدن ماکرون می تواند امتیاز مثبتی برای اروپا محسوب شود. 

این نماینده پارلمان اروپا با اشاره به رقابت «مارین لوپن» در دور آتی با ماکرون گفت: وی گزینه مناسبی برای احراز پست ریاست جمهوری فرانسه نیست. 

گفتنی است نتایج شمارش آراء نشان می دهد که «امانوئل ماکرون» و «مارین لوپن» به  دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایمن کشور راه یافتند.

 امانوئل ماکرون ۲۳/۷۵  درصد آراء را به خود اختصاص داده و پس از او مارین لوپن ۲۱/۵۳ درصد آراء ، «فرانسوا فیون» ۱۹/۹۱ درصد آراء و «ژان لوک ملانشون» نیز ۱۹/۶۴ درصد آراء را به دست آورده اند.

دور آتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ ۷ ماه می ( ۱۷ اردیبهشت) برگزار می شود.

کد مطلب 3961505
شقایق لامع زاده

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