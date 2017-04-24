ماکرون «جان اف کندی» فرانسه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «الکساندر لمبسدورف» نماینده آلمانی پارلمان اروپا و معاون شورای اروپا در واکنش به راهیابی «امانوئل ماکرون» نامزد میانه روی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم گفت: ما از پیروزی ماکرون در دور انتخابات فرانسه استقبال می کنیم.

وی که با شبکه تلویزیونی زد د اف گفتگو می کرد، با بیان اینکه ماکرون می تواند جان اف کندی فرانسه بشمار آید، افزود: روی کار آمدن ماکرون می تواند امتیاز مثبتی برای اروپا محسوب شود.

این نماینده پارلمان اروپا با اشاره به رقابت «مارین لوپن» در دور آتی با ماکرون گفت: وی گزینه مناسبی برای احراز پست ریاست جمهوری فرانسه نیست.

گفتنی است نتایج شمارش آراء نشان می دهد که «امانوئل ماکرون» و «مارین لوپن» به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایمن کشور راه یافتند.

امانوئل ماکرون ۲۳/۷۵ درصد آراء را به خود اختصاص داده و پس از او مارین لوپن ۲۱/۵۳ درصد آراء ، «فرانسوا فیون» ۱۹/۹۱ درصد آراء و «ژان لوک ملانشون» نیز ۱۹/۶۴ درصد آراء را به دست آورده اند.

دور آتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در تاریخ ۷ ماه می ( ۱۷ اردیبهشت) برگزار می شود.