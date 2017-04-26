حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان تا روز جمعه اظهار داشت: تحلیل این نقشهها بیانگر گذر امواج ناپایدار تا پایان هفته از روی استان اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبارهای بهاری و رعدوبرق به ویژه در نیمه شمالی استان پیشبینی میشود، اضافه کرد: در مناطق شمال، شرق و تا حدی مرکز نیز وزش باد همراه با گردوخاک پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به شرایط دمایی استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده نیز تصریح کرد: در این بازه زمانی میانگین دما در استان اصفهان بین دو تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
وی در خصوص شرایط جوی شهر اصفهان طی سه روز پایانی هفته جاری ابراز داشت: برای امروز آسمانی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و رگبار پراکنده پیش بینی میشود.
خدابخش با اشاره به اینکه برای فردا نیز آسمانی قسمتی ابری و غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید و رگبار پراکنده پیشبینی میشود، اضافه کرد: برای روز جمعه نیز در شهر اصفهان جوی کمی ابری و غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید حاکم است.
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