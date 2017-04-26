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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۲۹

در تهران انجام می شود؛

فردا؛ دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با جابری انصاری

فردا؛ دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با جابری انصاری

الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، جهت گفتگو و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران، صبح فردا پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۹۶ وارد تهران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، جهت گفتگو و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران، صبح فردا پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۹۶ وارد تهران می شود.

وی در این دیدار یک روزه، با امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه، ملاقات و در خصوص آخرین تحولات سوریه و روند آستانه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

یادآوری می شود لاورنتیف و جابری انصاری ریاست هیات های روسیه و ایران در «کنفرانس بین المللی سوریه» (روند آستانه) را بر عهده دارند که تاکنون سه نشست آن در پایتخت قزاقستان برگزار شده و دور چهارم نیز، روزهای  ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه جاری در آستانه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3963272

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