فردا؛ دیدار نماینده ویژه پوتین در امور سوریه با جابری انصاری

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه، جهت گفتگو و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران، صبح فردا پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۹۶ وارد تهران می شود.

وی در این دیدار یک روزه، با امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه، ملاقات و در خصوص آخرین تحولات سوریه و روند آستانه گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

یادآوری می شود لاورنتیف و جابری انصاری ریاست هیات های روسیه و ایران در «کنفرانس بین المللی سوریه» (روند آستانه) را بر عهده دارند که تاکنون سه نشست آن در پایتخت قزاقستان برگزار شده و دور چهارم نیز، روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه جاری در آستانه برگزار خواهد شد.