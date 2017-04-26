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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۴۵

هاشمی طبا:

«حفظ ایران» را به عنوان شعار انتخابات برگزیده ایم

«حفظ ایران» را به عنوان شعار انتخابات برگزیده ایم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که رنگ انتخاباتی شما چیست؟ گفت: بی رنگی، زیرا بی رنگی خوب است و «حفظ ایران» را به عنوان شعار انتخابات برگزیده ایم.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از صداو سیما، سید مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از گفتگوی ضبطی در شبکه خبر در جمع خبرنگاران افزود: در این برنامه سوالاتی راجع به مسائل سیاسی داخلی و مسائل سیاست خارجی  مطرح شد که  در حد استطاعت  جواب دادم.

هاشمی طبا گفت: در این رابطه نکات مختلفی در سیاست خارجی از جمله راجع به مقاومت مردم  در برابر استکبار جهانی، مسئله مقاومت درکل منطقه، رابطه ما با  کشورهای خارجی و اولویت هایی که باید داشته باشیم  مطرح شد که بنا به زمان برنامه و استطاعت خودم جواب دادم.

وی افزود: همچنین در خصوص آینده برجام نیز سوالاتی شد که  با توجه به محدودیت وقت جوابهایی دادم.

هاشمی طبا در پاسخ به این سوال که رنگ انتخاباتی شما چه رنگی است؟ افزود: بی رنگی، زیرا بی رنگی خوب است و «حفظ  ایران» را به عنوان شعار انتخابات برگزیده ایم زیرا چون ایران  نباشد تن من مباد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که کدام قشر جامعه  بیشتر به شما رای می دهند، گفت: قشر خاصی را برآورد نکرده ام همه هستند در صحنه ممکن است رای بدهند و یا رای ندهند من  پیش بینی  ندارم.

وی درباره ترکیب کابینه خود نیز گفت: هنوز مشخص نشده اما آدمهایی را که می شناسم و برآوردی از آنها دارم مد نظر است اما در آینده که اراده داشته باشم آنها را انتخاب می کنم.

کد مطلب 3963282

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