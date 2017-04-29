ترامپ فرمان بررسی معاهدات تجاری آمریکا را امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه فرمانی را در راستای شناسایی ضعف های موجود در معاهدات تجاری دولت واشنگتن به ویژه در رابطه با سازمان تجارت جهانی به امضا خواهد رساند.

به گفته «ویلبر راس» وزیر تجارت آمریکا، وزارتخانه متبوع وی قرار است ظرف ۱۵۰ روز گزارشی را با موضوع چالش های موجود در توافقات تجاری و راه حل های پیشنهادی برای رفع آنها ارائه کند.

وی همچنین از سازمان تجارت جهانی به عنوان نهادی یاد کرد که نیازمند برخی تغییرات است حال آنکه هنوز در این باره تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

آمریکا می گوید سازمان تجارت جهانی بیش از حد تابع بروکراسی است و بی آنکه به کشورهای عمدتا وارد کننده توجهی کند تنها به فکر منافع کشورهای صادر کننده است.

گفتنی است بازبینی پیمان های تجاری از اولویت های دولت ترامپ است که آمریکا را قربانی بی عدالتی های رایج در عرصه مبادلات اقتصادی معرفی می کند.

خروج از پیمان ترانس- پاسیفیک و عدم اتخاذ رویکردی با ثبات در مواجهه با پیمان نفتا از جمله مواردی است که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری ترامپ موجب دغدغه خاطر شرکای تجاری آمریکا شده است.

ترامپ روز پنجشنبه مدعی شد که قصد خروج از پیمان نفتا را داشته است حال آنکه پس از صحبت با رهبران مکزیک و کانادا که شرکای تجاری واشنگتن در این توافق هستند، از تصمیم خود منصرف شده است.