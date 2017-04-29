به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت روابط عمومی و تبلیغات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در ابتدای این بیانیه آمده است: تاریخ ایران اسلامی یادآور روزهای بزرگ و پرافتخار و لحظه‌های حساس و سرنوشت‌سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان و پاسداران حضرت روح الله می درخشد. پاسدارانی که در تبعیت از ولی فقیه و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) با ایمان و عمل انقلابی، بصیرت نافذ و شجاعت و سلحشوری کم نظیر، جبهه دشمنان انقلاب اسلامی را طی ۳۸ سال گذشته مات و مبهوت نقش آفرینی های شگفت آور خود ساخته‌اند.

این بیانیه می افزاید: پاسداران و ایثارگران انقلاب اسلامی که از سپیده دم پیروزی انقلاب، رسالت خطیر خود را در دفاع از آرمان‌ها و ارزشهای متعالی انقلاب و نظام اسلامی و فداکاری در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور یافته‌اند، در هم افزایی و همراهی با سایر نیروهای مسلح و مدافعین انقلاب و کشور با درس آموزی از مکتب سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (علیه السلام) و عبرت آموزی از تاریخ اسلام و ایران، بابصیرت و هوشمندی توطئه‌های پی‌درپی و شیطانی جبهه دشمن را خنثی و با شکست های خفت بار مواجه ساخته‌اند.

در ادامه این بیانیه، سرافرازی پاسداران انقلاب در میدان های پرخطر و پرتهدید مصاف با ضدانقلاب در کردستان و در روزهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی و سپس هشت سال جنگ تحمیلی استکبار جهانی به وسیله رژیم بعثی عراق را مرهون پیوند عمیق آنان با عاشورا و فرهنگ "مقاومت ضدظلم" قلمداد و تصریح کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ایثارگران و جانبازان صبور، منظومه‌ی از رشادت‌ها و مجاهدت‌هایی هستند که آرمان آنها پاسداری از رسالت حسین بن علی (علیه السلام) ـ بزرگ پاسدار اسلام ـ و فرهنگ عاشورا در عصر جاهلیت مدرن است.

این بیانیه یادآور شده است: کارنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمایشگر عظمت و تجربه ملت ایران است که در سرلوحه اوراق آن واژه "مجاهدت"، "مقاومت"، "بصیرت" و "بالندگی" برترین فرزندان این ملت می درخشد و هر انسان مجاهد و شیفته عدالت و معنویت را مجذوب خود می سازد.

در پایان این بیانیه با تبریک میلاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و روز پاسدار و میلاد خجسته حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) بزرگ جانباز دشت نینوا به آحاد فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانبازان صبور و غیور، رزمندگان اسلام و پیشکسوتان دفاع مقدس و تعظیم به مقام شامخ شهیدان و تأکید بر وحدت و یکپارچگی نیروهای مسلح در حفظ آمادگی‌های همه جانبه در مقابله با تهدیدات جبهه دشمن آمده است: پاسداران انقلاب اسلامی همواره "انقلابی زیستن" و "انقلابی ماندن" را راهبرد مستمر خود قلمداد و با ایمان و عمل انقلابی و بصیرت نافذ و هوشمندی در تمامی زمان ها و مکان ها، تحت منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) هرگز اجازه نخواهند داد استحکام تشکیلاتی و هویت انقلابی و معنوی آنان از مسیر اصلی و راستین منحرف شود و به فضل الهی این مجموعه‌ی ارزشی و انقلابی همچنان در مسیر دفاع از انقلاب و تمامیت آن و هدف‌های نظام اسلامی بر دشمنان ملت ایران فائق خواهد آمد.