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۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» برگزار می‌شود

نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» برگزار می‌شود

نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» محمدامین قانعی فرد، سیدعلی محمودی، عباس منوچهری، مجتبی مقصودی، محمدمهدی مجاهدی، زهرا شجاعی، مرتضوی نبوی، محمد منصورنژاد و محمدباقر شاملو حضور دارند و سخنرانی می کنند.

نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به نشانی: خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی برگزار می شود.

این نشست توسط انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود

کد مطلب 3964929
سارا فرجی

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