به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» محمدامین قانعی فرد، سیدعلی محمودی، عباس منوچهری، مجتبی مقصودی، محمدمهدی مجاهدی، زهرا شجاعی، مرتضوی نبوی، محمد منصورنژاد و محمدباقر شاملو حضور دارند و سخنرانی می کنند.

نشست «انتخابات اخلاقی، اخلاق انتخاباتی» روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به نشانی: خیابان نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی برگزار می شود.

این نشست توسط انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن مطالعات صلح ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود