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۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

بیانیه سازمان بسیج مداحان کشور در پی توهین به ساحت امام رضا(ع)

بیانیه سازمان بسیج مداحان کشور در پی توهین به ساحت امام رضا(ع)

سازمان بسیج مداحان کشور در پی توهین به ساحت مقدس امام رضا (ع)  بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج مداحان کشور در پی توهین به ساحت مقدس امام رضا (ع)  بیانیه ای صادر نموده است که در ادامه می خوانید؛

مطالب توهین‌آمیز ، وقیحانه و بی‌شرمانه مجری برنامه تبلیغاتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در شهر ایلام که به ساحت مقدس ولی نعمتمان امام رئوف حضرت علی ابن موسی‌الرضا (ع) جسارت نموده است، قلب مقدس و نازنین منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان (عج) و همه شیعیان و محبان خاندان عصمت و طهارت را جریحه‌دار نموده است این کار جدا از مسائل انتخاباتی از زشت ترین و منفورترین کارهاست که به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. 

ما مداحان و مدیران هیئات مذهبی سراسر کشور که همواره مدافع اسلام و اهل بیت علیهم السلام بوده و هستیم، اعلام برائت و تنفر و انزجار خود را نسبت به رفتار وقیحانه و بی‌شرمانه این شخص هتاک که مقدسات و اعتقادات دینی و حریم مقدس اهل بیت علیهم السلام را در نهایت بی ادبی و بی احترامی به سخره گرفته است و امام معصوم علیه السلام را بازیچه امیال خبیث و پلید و شیطانی خود در حمایت از حزب و کاندیدای خاص قرار داده، اعلام نموده و شدیدا آن را محکوم می کنیم و از مسئولان مربوطه  کشور، خواستاریم در اسرع وقت با فرد و یا افراد خاطی که قصد خیانت به دین و اسلام ومکتب اهل بیت (ع) و انقلاب را دارند برخورد جدی نمایند.

بار دیگر به نیابت از همه شیعیان و پیروان ائمه معصومین علیهم‌السلام از محضر مقدس مولا و ولی نعمتمان، حضرت امام رضا علیه‌السلام که سایه الطاف بی‌کرانشان بر کشور امام عصر(عج) مستدام است، طلب عفو و بخشش و غفران داریم.

امید است که خداوند در تمام دوران‌ها پشتیبان این ملت و نظام بوده و ماهیت اسلامی این نظام هر چه بیشتر تبلور پیدا کند و فرزند برومندشان، مهدی فاطمه، سلام‌الله‌علیه نیز نظر لطفشان را شامل حال همه نوکرانشان قرار دهد و مارا همواره  در صراط مستقیم ولایت و دفاع از دین و اسلام و اهل بیت علیهم السلام تحت زعامت امام خامنه ای (مدظله العالی ) یاری نماید.

سازمان بسیج مداحان ومدیران هیئات مذهبی کشور

کد مطلب 3965072

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