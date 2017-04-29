۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

پیام سردار جلالی به مناسبت روز پاسدار:

روز پاسدار، روز تحقق پاسداری از مکتب الهی است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: روز پاسدار، روز تحقق پاسداری از اسلام حقیقت و مکتب الهی و تبلور دفاع از اهداف و ارزش‌های متعالی اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضاجلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در آستانه سوم شعبان سالروز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار، با صدور پیامی این روز را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

 «سوم شعبان سالروز ولادت سرور و سالار شهیدان و اسوه آزادگان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، یادآور رشادت‌های آن حضرت در دشت کربلا و روز عاشوراست، حرکتی عظیم که با اتکا به پیشینه‌ای معنوی و حماسی، باعث شد تا اسلام و شیعه در عصر حاضر در عرصه جهانی متعالی بماند.

 تمسک به نام و سیره سالار شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین (ع) و حماسه آفرین قهرمان کربلا ابوالفضل العباس (سلام ا...علیه) همیشه در بلند ترین افق نگاه مجاهدان، عارفان و آزادگان در طول تاریخ، الهام بخش جهاد و مبارزه در راه خدا و مقاومت و ایستادگی در مقابل ظالمان و ستمگران و تنها طریق کسب عزت و کرامت همه خداپرستان و آزادگان جهان بوده است و امام راحل عظیم الشأن (ره)، شهیدان، جانبازان و ایثارگران سرافراز انقلاب اسلامی با تمسک به مکتب آزادگی و فداکاری عاشورا، امروزه در عصر طغیان دنیاپرستان و فضلیت ستیزان نظام سلطه جهانی، پایه گذار بزرگترین جبهه مقاومت و پایداری به نام انقلاب جهانی اسلام شده‌اند.

 روز پاسدار، روز تحقق پاسداری از اسلام حقیقت و مکتب الهی و تبلور دفاع از اهداف و ارزش‌های متعالی اسلامی است که به عنوان الگوی کارآمد و مردمی با کارنامه‌ای درخشان و پر افتخار در عرصه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی و نقش محوری آن در دفاع از ارزش‌ها و عینیت بخشیدن به عزت و اقتدار حسینی نمود پیدا می‌کند، روز جانباز تجلی‌گر راستین ایثارگری‌ها، مجاهدت‌ها و از خود گذشتگی‌های جانبازان عزیز و صبوری است که در مکتب بزرگ جانباز دشت کربلا و سید و مولای خود درس ایثار و وفاداری خوانده‌اند و در لبیک به دعوت پیر و مرادشان جان‌های خویش را سپر تیر دشمنان اسلام کردند و از آب و خاک میهن اسلامی حراست کردند واین بزرگواران تفسیر دوباره و عینی کاروان امام سجاد (ع) هستند، که سال‌ها مقاومت و پایداری در راه هدف را به نمایش گذاشتند و پیام آور عجز و زبونی ظالمان شدند.

بی‌شک تحقق آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی و بویژه دفاع محرومان و توسعه و پایداری همه جانبه و فراگیر در ایران اسلامی مرهون تلاش‌های خستگی ناپذیر انسان‌هایی است که با الگو از فرهنگ عاشورایی امام حسین (ع) و ولایتمداری علمدار کربلا و به پیروی از سیره اخلاقی حضرت زین العابدین امام سجاد(ع) و بهره‌مندی از تجربیات سازنده جنگ تحمیلی، این مسیر را همچون سال‌های دفاع مقدس هموار کردند.

 اینجانب بر خود واجب دانستم که این روز بزرگ را به تمامی پاسداران همرزم و سرداران رشید سپاه اسلام که با الهام از مکتب رسول الله (ص) درس عزت و کرامت آموختند و با تاسی از نهضت عاشورا و با درک درست و دقیق از مقتضیات فراروی انقلاب و میهن اسلامی همواره در صحنه مأموریت‌های خود حضوری به موقع، موفق و فداکارانه داشته اند، تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند منان توفیق همه مدافعان میهن عزیزمان ایران را مسئلت نمایم».  

هادی رضایی

