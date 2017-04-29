عدالت در بازی ذوب آهن با پرسپولیس رعایت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبزاده پس از تساوی سه بر سه تیمش برابر پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی گفت: شروع خوبی داشتیم و توانستیم خیلی زود به دو گل دست پیدا کنیم، اما پرسپولیس فشار زیادی بر روی دروازه ما آورد و توانست گلهای خورده را جبران کند.
وی ادامه داد: عدالت در این بازی رعایت نشد و ما مجبور شدیم سه امتیاز را با یک امتیاز عوض کنیم.
مهاجم تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا شما با سرمربی تیم مشکلی دارید یا خیر؟ گفت: نمیدانم این حاشیهها از کجا به وجود آمده، من هیچ مشکلی با مجتبی حسینی نداشته و نخواهم داشت، او سرمربی تیم است و تصمیمگیرنده نهایی اوست.
رجبزاده در پایان در خصوص مشکلات مالی ذوبآهن گفت: به نظر من همه تیمهای حاضر در لیگ برتر دچار مشکلات مالی هستند و ما هم مثل بقیه تیمها هستیم و امیدواریم که هر چه زودتر مسئولین ذوبآهن مشکلات را حل کرده تا بازیکنان بتوانند مطالبات خود را در پایان فصل دریافت کنند.
نظر شما