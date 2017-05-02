پول که آمد نگاه به فوتبال پایه کمرنگ شد/کار درآکادمی علم می خواهد

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم ظهور استعدادهای نه چندان خوب در فوتبال ایران گفت: فوتبال پایه احتیاج به تخصص دارد. خیلی ها در این فوتبال پایه زحمت می کشند اما همین هده از نظر مالی در مضیقه هستند و کمترین عایدی را دارند.

وی افزود: در برنامه هایی که برای فوتبال در نظر گرفته می شود زیرساخت ها کمترین سهم را دارند. این بخش از زمانی کم اهمیت شد که پای واسطه ها و پول به میان آمد. مطمئنا کسانی که ذینفع هستند و از آوردن بازیکن نفع می‌برند اجازه نمی دهند که در این زمینه پیشرفتی صورت بگیرد و جلوی پرورش استعدادها گرفته می شود.

مدیر پیشین آکادمی پرسپولیس تصریح کرد: هنگامی که من در آکادمی بودم هفت - هشت بازیکن از رده های سنی پرسپولیس به تیم بزرگسالان راه پیدا کردند. مرتضی قدیمی پور، محمد رحمتی، شهاب زاهدی، کمندانی و..از جمله این بازیکنان بودند. دلیلش هم این بود که خودم نظارت ویژه ای روی تیم های پایه داشتم.

وی در مورد پروژه تیم(ب) پرسپولیس که از سوی این باشگاه متوقف شد، گفت: ما استعداد های زیادی کشف کردیم و در چند روز از میان ۳۰۰۰ بازیکن چند بازیکن از بهترین های آنها را انتخاب کردیم. هنوز من این مساله را پیگیری میکنم و این بازیکنان را به اروپا ترانسفر خواهیم کرد اگر باشگاه پرسپولیس این مساله را ادامه می داد هم سودش برای باشگاه بود و هم از این مساله بهره می برد اما برخی نگذاشتند.

وی اضافه کرد: کار در آکادمی واقعا علم می‌خواهد. هر باشگاه اگر تنها ۱۰% از درآمدش را صرف تیم های پایه کند، بهترین بازیکن پرورش خواهد یافت. مربیان هم به خوبی و با تمرکز کارشان را به صورت حرفه ای ادامه می‌دهند.

عبدی گفت: من خودم از نوجوانان در پرسپولیس بودم. در آن زمان از تیم ما، فریبرز مرادی، رضا عابدیان، جمشید شاه محمدی، فرامرز میرزایی، سعید عزیزیان و ... توانستند به تیم بزرگسالان بیایند. پروین برای تماشای بازیها می آمد و از نزدیک بازیکنان را می‌دید و بازیکنان خوب را انتخاب می کرد. زمانی افتخار ما این بود یک بار دور زمینی که پرسپولیس در آن تمرین می کند بدویم.

وی در پایان گفت: متاسفانه نگاه ها به تیم های پایه از زمانی کمرنگ شد که پای پول در این فوتبال باز شد چرا که در گذشته این چنین خرج هایی در فوتبال نبود. از طرفی به برخی هم که در این فوتبال سود می رسد اجازه نمی دهند که پایه پیشرفت کند. یک بازیکن نیمکت نشین چرا باید با خرج های بسیار زیاد بیاید و روی نیمکت بنشیند. همین بازیکنان را از تیم های پایه می توان با قیمت های کمتر به تیم بزرگسالان آورد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر قصد دارد در گفتگو با کارشناسان، مربیان و صاحب نظران فوتبال، معضلات و مشکلات فوتبال پایه و مدارس فوتبال را بررسی کند تا شاید کمک حالی برای مسئولانی باشد که داعیه خدمت به فوتبال را دارند اما توجهی به آن ندارند!