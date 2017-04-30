دموکرات ها مجلس را از اکثریت می اندازند/ «اوباما کِر» مُرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار چندین پیام توئیتری بار دیگر دموکرات ها را آماج حملات متعدد خود قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا در بخشی از پیام های خود در این زمینه اعلام کرد: دموکرات ها بدون یک رهبر به مثابه حزبی برای از اکثریت انداختنِ مجلس هستند.

وی افزود: آن ها فقط به خودشان علاقه مند هستند نه به آنچه بهترین گزینه برای آمریکا محسوب می شوند.

«دونالد ترامپ» در بخش دیگری از پیامش ادامه داد: نمی توانید هیچ چیزی را با «اوباما کِر» (قانون خدمات بیمه درمانی دولت پیشین این کشور) مقایسه کنید؛ چرا که «اوباما کِر» مُرده است. دموکرات ها میلیاردها دلار می خواهند تا به سراغ شرکت های بیمه بروند.

۴۵مین رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: طرح خدمات درمانی جدید در راه است. این طرح در حالیکه از حق بیمه و کسورات بسیار کمتری برخوردار است، هم زمان شرایط پیشین را نیز در خود جای داده است.

لازم به ذکر است، ۱۰ ژانویه سال جاری میلادی (۲۱ دی ماه سال گذشته) مجلس سنای آمریکا با اکثریت جمهوریخواهِ خود توانست با رأی منفی به قانون موسوم به بیمه درمانی اوباما (اوباما کِر)، نخستین قدم را در نابودی بزرگترین میراث اوباما بردارد. بر این اساس، قانون بیمه اوباما با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۸ رای موافق توسط مجلس سنای آمریکا رد شد.

گفتنی است در قانون بیمه اوباما، حدود ۲۰ میلیون نفر از آن دسته از شهروندان آمریکایی که فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی بودند از این قانون بهره مند شده و به شبکه خدمات درمانی بیمه ای این کشور ملحق شده بودند.

«باراک اوباما» از این قانون به عنوان یکی از بزرگترین یادگارهای خود برای آمریکا یاد کرده بود.