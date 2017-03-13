«اوباما کِر» در حال انهدام است/ جمهوریخواهان به دادِمان می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیامی توئیتری بازهم قانون خدمات بیمه درمانی دولت پیشین این کشور موسوم به «اوباما کِر» را آماج حمله خود قرار داد.

چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در این پیام نوشته است: «اوباما کِر» در حال انهدام است.

«دونالد ترامپ»در ادامه این پیام آورده است: این قانون فاجعه است و با این وجود سال ۲۰۱۷ نیز بدترین سال خواهد بود.

وی در ادامه افزود: جمهوریخواهان گِردِهم آمده و به دادِ ما خواهند رسید.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سه شنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری در پیام مشابهی خطاب به «باراک اوباما» نوشته بود: قانون خدمات درمانی جدید و عالی ما اکنون برای بازبینی و رایزنی آماده شده است.

وی در ادامه این پیام آورده بود: «اوباما کِر» به تمام معنی فاجعه است و به زودی منهدم خواهد شد.

لازم به ذکر است، ۱۰ ژانویه سال جاری میلادی (۲۱ دی ماه) مجلس سنای آمریکا با اکثریت جمهوریخواهِ خود توانست با رأی منفی به قانون موسوم به بیمه درمانی اوباما (اوباما کِر)، نخستین قدم را در نابودی بزرگترین میراث اوباما بردارد. بر این اساس، قانون بیمه اوباما با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۸ رای موافق توسط مجلس سنای آمریکا رد شد.

گفتنی است در قانون بیمه اوباما، حدود ۲۰ میلیون نفر از آن دسته از شهروندان آمریکایی که فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی بودند از این قانون بهره مند شده و به شبکه خدمات درمانی بیمه ای این کشور ملحق شده بودند.

«باراک اوباما» از این قانون به عنوان یکی از بزرگترین یادگارهای خود برای آمریکا یاد کرده بود.