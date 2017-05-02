انیمیشن «اکتسابات انتسابی» به دو جشنواره جهانی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دهمین دوره جشنواره «آنکا» طی روزهای ۸ تا ۱۱ تیرماه ۹۶ در کشور اسلواکی برگزار میشود و فیلم انیمیشن «اکتسابات انتسابی» ساخته سمانه شجاعی در بخش «چشمانداز جهان» این جشنواره روی پرده خواهد رفت.
«اکتسابات انتسابی» یکی از آثار انیمیشن منتخب بخش مسابقه جشنواره «فلوریدا» نیز هست که از پنجم تا هشتم مردادماه در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
پیش از این، اعلام شده بود که این فیلم در بخش مسابقه دانشجویی پنجاه و ششمین دوره جشنواره فیلم انیمیشن انِسی Annecy به نمایش درمیآید. این جشنواره که از معتبرترین فستیوالهای انیمیشن جهان است، طی روزهای ۲۲ تا ۲۷ خرداد در کشور فرانسه برگزار خواهد شد.
داستان فیلم انیمیشن «اکتسابات انتسابی» درباره پیر پسری است که از وضعیت ظاهری و موروثی خود ناراضی بوده و تصمیم میگیرد به زندگی خود خاتمه دهد، اما خودکشی ناموفق او شرایط جدیدی را در زندگیاش ایجاد میکند. این فیلم یک تجربهی جدید به روایت گروتسک (طنز تلخ) در انیمیشن با تصاویر رئال است.
«اکتسابات انتسابی» در سیاُمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی دانشجویی «ونیز» ایتالیا، دوازدهمین جشنواره بینالمللی انیمیشن «آتن» یونان و یازدهمین برنامه نمایش فیلم Flatpack بیرمنگام انگلیس نیز به نمایش درآمده است.
