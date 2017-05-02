اطلاعات مردم در آمار محرمانه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امیدواریم بستر گذار از نظام آماری موجود به نظام آماری ثبتی مبنا، فراهم شود؛ این در حالی است که البته اطلاعات مردم ۱۰۰ درصد محرمانه است و به هیچ وجه در اختیار هیچ مرجعی قرار نمی‌گیرد.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: اهمیت به دقت و صحت آمار و نیز جلوگیری از ارایه آمار غلط از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک خط مشی نهایی برای مرکز آمار ایران در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه ایشان به اختلافات آماری نیز اشاره داشته اند و تحت عنوان بلای آماری از آن یاد شده است.

وی در خصوص دستکاری در آمار تصریح کرد: دستکاری در آمار که در معرض قضاوت مردم قرار دارد، گناه کبیره است، ضمن اینکه ما بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در شورای عالی آمار در خصوص ارایه آمار از سوی دستگاههایی همچون مرکز آمار و بانک مرکزی، کار را تعیین تکلیف خواهیم کرد.

پارسا خاطرنشان کرد: شائبه دستکاری آماری در هیچ سطحی مجاز نیست و هر کس این کار را صورت دهد، جرم تلقی می شود.

وی گفت: نباید فکر کرد که آماری از بالا ساخته می شود، بلکه ۶۰ هزار پرسشنامه با فرآیند دقیق چک و کنترل می شود و امکان ندارد که در مرکز امار ایران، فردی در فرآیند پرسشنامه ها دخل و تصرف داشته باشد، باید به صراحت گفت که رئیس مرکز آمار ایران جرات این را ندارد از زیرمجموعه آن، بخواهد آن روز او باید مرکز آمار را ترک کند.

پارسا افزود: وقتی نرخ تورم پایین بیاید، به معنای این نیست که قیمت ها پایین آمده است، یعنی سرعت افزایش قیمتها نسبت به سابق کم شده است و هیچ کس هم ادعایی خارج از این ندارد.

وی افزود: اگر سکوت مرکز آمار ایران به معنای تائید این آمار نبود، حتما سکوت می کردیم.

جمعیت بیکار ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفری

همچنین زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران نیز گفت: جمعیت غیرفعال شامل محصلان، بازنشستگان و زنان غیرشاغل هستند، در این میان جمعیت شاغل در سال ۹۵ معادل ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر و جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده که نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال به دست می آید وحکایت از این دارد که باید جمعیت فعال را هم در نظر گرفت.

وی افزود: جریان نیروی کار در کشور نیز حائز اهمیت است، این در حالی است که سن اشتغال ده سال در نظر گرفته می شود، بر این اساس بخشی از این جمعیت نیز فعال و بخشی دیگر بیکار می شوند، بنابراین این جریان در ایران به شدت بیشتر از سایر کشورها است.

زاهدیان گفت: افراد زیادی از سمت بیکاری به اشتغال می روند و برخی دیگر نیز از سمت بیکاری به جمعیت غیرفعال می روند، بنابراین برآیند این جریان ها را چهار بار در هر فصل محاسبه می کنیم، بنابراین میانگین ۴ فصل را در نرخ بیکاری و اشتغال محاسبه می کنیم.

نرخ مشارکت در سال ۹۰ به ۳۶.۹ درصد رسیده است که نگران کننده شده بود و در همه ده سال هم تاثیرگذار می شود، اما در سال ۹۲ به ۳۷.۶ و در سال ۹۵ به ۳۹.۶ درصد رسیده است پس افزایش را در سالهای ۹۵ به وضوح مشاهده می کنیم.

وی افزود: نرخ بیکاری در سال ۸۹ معادل ۱۳.۵ درصد بوده است، وقتی مرکز آمار این نرخ را اعلام کرد هم کسی با این مرکز کاری نداشت، اما به مرور کاهش یافت و در سال ۹۲ به ۱۰.۴ درصد رسیده است و اکنون هم در سال ۹۵ به ۱۲.۴ درصد رسیده است، اما یک علامت باید به برنامه ریزان داد که نرخ بیکاری مردان حتی در سال ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ زیر ۱۰ درصد بوده است و آنجه نرخ بیکاری کشور را بیش از همه تحت تاثیر قرار می دهد نرخ بیکاری زنان است که به ۲۰.۷ درصد رسیده است و ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: نرخ بیکاری زنان در سال ۹۱ به ۱۹.۷ درصد بوده که اکنون به ۲۰.۷ درصد رسیده است.

پارسا در بخش دیگری از این نشست خبری گفت:جمعیت شاغل ما از ۲۰ میلیون و ۲۸ هزار نفر سال ۸۳ به ۲۰ میلیون و ۱۸ هزار نفر رسیده است و در سال ۸۷ به ۲۰ میلیون و ۱۵ هزار نفر و در نهایت سال ۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر، در سال ۹۵ نیز ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در طول دو دولت نهم و دهم متوسط سالانه افزایش تعداد شاغلان ۷۶ هزار و ۱۸۳ نفر بوده÷ است، میانگین دولت یازدهم ۴۸۹ هزار و ۹۵۷ نفر در سال است که در مقایسه با نیاز کشور، عدد بالایی نیست.

وی افزود: البته این تعداد تکافوی حل نیاز اشتغال کشور را نکرده است و این ۴۸۹ هزار نفر سالانه را ضرب در ۴ سال دولت ضرب می کنید، ۲ میلیون شغل ایجاد شده است که در طول عمر دولت است، ولی متوسط سالانه همان ۴۸۹ هزار نفر است. این عدد کم یا زیاد، بد یا خوب است، مرکز آمار ایران کاری ندارد، ولی در این رابطه دو تشکیک مطرح شده است که مرکز آمار ایران عدد را دستکاری کرده است، در حالیکه مرکز آمار ایران هیچ دستکاری در آمار ندارد.

ادامه دارد...