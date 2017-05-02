انتشارات فرهنگستان هنر با ۵۲۰ عنوان به نمایشگاه می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، افشین شیروانی سرپرست مؤسسه متن به عنوان انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از فعالیتهای این مؤسسه و چگونگی حضور انتشارات فرهنگستان هنر در سی امین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران خبرداد.
سرپرست انتشارات فرهنگستان هنر درباره فعالیت موسسه تحت سرپرستی خود در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، گفت: «مؤسسه متن با بیش از ۵۲۰ عنوان کتاب در سیامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشتماه در شهرآفتاب، برپاست؛ شرکت دارد که از این تعداد، ۱۹ عنوان کتاب جدید عرضه میشود و ۵ عنوان نیز، چاپ مجدد کتابهای قبلی، به دست علاقهمندان خواهد رسید.»
شیروانی ادامه داد: کتابهای جدیدی که در نمایشگاه امسال ارائه خواهد شد، با موضوعات و رویکردهای مختلف هنری، به دست خوانندگان کتابهای تخصصی هنر و پژوهشگران این حوزه خواهد رسید.
وی در مورد مخاطبان کتابهای فرهنگستان هنر گفت: همان طور که مستحضر هستید، مؤسسه متن دو دسته مخاطب دارد، دسته اول را مخاطبان دانشگاهی، دولتی و پژوهشگران خاص رشتهها و حوزههای مختلف هنر، که همیشه جویای چاپ جدید کتابهای فرهنگستان هنر هستند، تشکیل می دهند و دسته دوم مخاطبانی را شامل می شود که در سبد مطالعاتی خود، گاهی کتابهای هنری را هم مطالعه می کنند.
سرپرست انتشارات فرهنگستان هنر در ادامه گفت: درنظر داریم، تعاملات فرهنگستان هنر، به طور مستقیم با ناشران و کتابفروشی های شهرستانها به خصوص در شهرهایی که دانشگاه هنر دارند، بیشتر شود، تا کتابها بهتر و با قیمت مناسبتر به دست پژوهشگران و دانشجویان خارج از تهران برسد.
شیروانی در مورد عنوان کتبهای تازه منتشرشده فرهنگستان هنر در سیامین نمایشگاه کتاب تهران گفت: «اقتصاد هنر معاصر»، «آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر (دریدا در قابی دیگر)»، «آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر (دلوز در قابی دیگر)»، «تاریخ زشتی»، « روش تحقیق در هنر و طراحی»، «فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی»، «یادنامه معماران و معماری سنتی خراسان»، «سنگ بست - مجموعه ای تاریخی از دوره غزنوی»، «منارجام»، «مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی»، «چکیده مقالات همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران»، «مجموعه مقالات اقتصاد هنر»، «کیوگن (نمایش های شاد ژاپنی)»، «تخیل در عصر سینمای دیجیتال»، «کیست و اهل کجاست، فرشچیان»، «سوگ سیاوش»، «خودآمورز قلمزنی»، «فالنامه شاه طهماسب» و کتاب «تذکره البنیان و تذکره الابنیه» برای اولین بار، در این نمایشگاه وارد عرصه کتب تخصصی هنر کشور شده است.
وی در پایان گفت: در نمایشگاه کتاب امسال، تخفیف ۲۵ درصدی برای عموم درنظر گرفته شده است. به دلیل اینکه، تخفیف بیشتر، می تواند سبب مطالعه بیشتر و همچنین استقبال بهتر از این رویداد بزرگ فرهنگی شود. درمؤسسه متن از همه کسانی که تازه به مطالعه کتب هنری روی آوردهاند یا برنامه تازهای برای مطالعه اینگونه کتابها آغاز کردهاند، دعوت می کند تا در غرفه انتشارات فرهنگستان هنر در سی امین نمایشگاه کتاب حضور پیداکنند.
غرفه موسسه متن در نمایشگاه، در مجموعه شهر آفتاب، سالن ناشران عمومی A۴، راهروی ۱، غرفه ۱۲۳۳ قرار دارد.
