۲۵ بازیکن به تیم ملی فوتسال ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی فوتسال بزرگسالان جهت تست قابلیت جسمانی از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه در مهمانسرای شماره یک (مرکز ملی فوتبال ایران)با حضور ۲۵ بازیکن برگزار می شود که اسامی فوتسالیست های دعوت شده از سوی سید محمد کاظم ناظم الشریعه به شرح زیر است:

علیرضا صمیمی، سجاد بندی سعدی، فرهاد توکلی، مهران عالیقدر، مهدی جاوید، میثم برمشوری، محمدرضا کرد مشهدی، محمد شجری، سجاد بابایی، سپهر محمدی، حمید احمدی، قدرت بهادری، محمد طاهری، علی عسکری، علیرضا رفیعی پور، شهاب طالبی، سعید احمد عباسی، مسعود محمدی، محمدرضا سنگ سفیدی، احمد اسماعیل پور، اصغر حسن زاده، قاسم عروجی، مسلم اولاد قباد ، امین نصراله زاده و مرتضی عزتی.