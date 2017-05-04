فریاد بیمه ها به آسمان است/لزوم نگاه غیرسیاسی دولت به حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رئیسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در همایش حامیان جامعه پزشکی اظهار کرد: وظیفه دست اندرکاران در دولت در حوزه سلامت، پیشگیری، درمان و ارتقای سلامت است؛ توجه به پیشگیری می تواند کار کند که کار ما به درمان نکشد.

وی افزود: در موضوع ریزگردها و محیط زیست و هوافضا بایستی گام هایی برداشته شود تا نوبت به مشکلات ریوی نرسد. اگر پیشگیری از سوی دستگاهها دنبال شود، شاهد فعال شدن هر چه بیشتر این حوزه خواهیم بود.

رئیسی در ادامه با اشاره به طرح نظام سلامت گفت: طرح کلی نظام سلامت باید به دور از نگاههای سیاسی روی سه اصل پیشگیری، درمان و ارتقای سلامت استوار باشد. نظرات کسانی که در حوزه سلامت و پیشگیری فعال هستند، بسیار مهم است. مسائل پرستاری و بالینی باید مورد توجه قرار گیرد و همه اجزای آن دیده شود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: طرحی به نام نظام سلامت در کشور اجرا شد که باید نگاههای سیاسی در آن کنار برود و نگاهها بسیار عملیاتی شود. این سئوال باید مطرح شود که آیا طرح نظام سلامت توفیقی داشته و اگر موفق بوده چه حوزه هایی را شامل بوده است؟

رئیسی در این رابطه افزود: در طرح نظام سلامت، هزینه درمان در خانواده ها کاهش پیدا کرد که این خوب است اما با اصلاح تعرفه ها، امروز وضعیت چگونه است. در کمیسیون پزشکی مجلس نگاههای سیاسی مختلفی وجود دارد که علیرغم آنها، دیدگاههایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.

وی با بیان اینکه دولت باید به نقدها توجه کند، تاکید کرد: باید با نقادان باید شکل غنیمت برخورد شود نه مشکل و مزاخم. هر کسی نقدی کرد باید مورد ستایش قرار گیرد نه توبیخ.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه عیب یک سازمان و طرح باید مورد تقدیر و ستایش باشد، گفت: چنین نقدهایی می تواند طرح را به کمال خود نزدیک کند. باید در طرح نظام سلامت قدم هایی در حوزه سلامت الکترونیک برداشته شود که بدون آن بقیه گامها کامل نخواهد شد.

وی با اشاره به لزوم فعال شدن پزشک خانواده گفت: در طرح نظام سلامت بایستی پزشک خانواده و نظام نوین ارجاع فعال شود در غیر این صورت مشکلات جدی در درمان ایجاد خواهد شد.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به مشکلات پولی و مشکلات سازمانهایی نظیر تامین اجتماعی و بیمه ها در طرح نظام سلامت اظهار کرد: فریاد تامین اجتماعی و بیمه ها به آسمان رفته است که این نشان می دهد یک جای کار آسیب دارد. بیمه ها باید در طرح نظام سلامت مورد توجه قرار بگیرند.

حجت الاسلام رئیسی گفت: باید به نگاه منتقدان در مجلس و مشکلات جامعه پرستاری که ماهها حقوق و یارانه اشان پرداخت نشد توجه کرد. بایستی با استفاده از منابع مختلف به شکل اوراق بهادار مبالغ حوزه سلامت جبران شود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: ابعاد مختلف نظام سلامت باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد و نگاه صاحب نظران این حوزه بدون مواضع سیاسی مورد توجه باشد.



