به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازی تبریز که در آستانه مهمترین بازی فصل قرار گرفته درست یک هفته پیش از فینال جام حذفی وارد بحران و حاشیه خودساخته شده و جنگ غیرمستقیم مدیرعامل و سرمربی شکل گرفته است.

مصاحبه های یک نواخت و هماهنگ چهار بازیکن تبریزی ها در پایان بازی با نفت علیه مصطفی آجورلو نشان دهنده شرایط عجیبی تیمی است که از تمرکز لازم برای حضور در فینال جام حذفی برخوردار نیست.

فوتبالی ها به خوبی می دانند که مصاحبه های هماهنگ و یک نواخت بازیکنان به یک شکل و موضع گیری واحد آنها نمی تواند بدون تحریک خارجی صورت پذیرفته باشد. اما در این موقعیت حساس موضع گیری بازیکنان علیه مدیرعامل به نفع چه کسی تمام می شود؟

در این مورد گفته می شود یکی از نزدیکان کادر فنی در تحریک بازیکنان علیه مدیرعامل باشگاه نقش داشته است. این فرد یکی از عناصر منشوری فعال در فوتبال ایران به شمار می‌رود به طوری که بسیاری از اهالی فوتبال حتی نهادهای نظارتی در این خصوص تذکرات لازم را به مسئول حمایت کننده داده اند.

قلعه نویی که امیدوار بود با تراکتورسازی به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند حالا نه تنها به این مهم نرسیده بلکه دوئل غیرمستقیم را به هم به منصوریان و استقلال واگذار کرد و در پایان لیگ شانزدهم عنوان سومی را از ان خود کرد تا پایین تر از استقلال قرار بگیرد.

عنوان شده است ماندن مصطفی آجورلو در این تیم به معنای پایان دادن به حضور امیر قلعه نویی در این تیم است. شاید به همین خاطر باشد که در آستانه دیدار حساس فینال جام حذفی که می تواند یک جام برای تبریزی ها به همراه داشته باشد جنگ این دو شروع شده و مصاحبه های همزمان و هماهنگ بازیکنان علیه آجورلو اولین چشمه این جنگ است.

این جنگ در شرایطی به راه افتاده است که قلعه نویی قبل از این نیز با دلخوری و مصاحبه های تند از تبریزی ها جدا شده بود. حالا به نظر می رسد برخی نزدیکان او کار برای جنگ غیرمستقیم را آغاز کرده اند و قصد دارند مدیریت باشگاه را به عنوان عامل سوم شدن این تیم معرفی کنند و نقش امیرقلعه نویی را کمرنگ جلوه دهند.

در این شرایط اگر بازی فینال جام حذفی به ضرر تراکتورسازی تمام شود توجیه سرمربی استقلال حاشیه ها موجود خصوصا مشکلات مالی باشگاه است اما اگر تراکتور از این بازی پیروز بیرون بیایید باز هم قلعه نویی است که می تواند با ژست پیروزمندانه در کنفرانس بعد از بازی مدعی شود با وجود همه مشکلات و کمبودها توانست تیمش را به قهرمانی برساند.