رونمایی و دورهمخوانی کتاب رضا فیاضی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و دورهمخوانی کتاب «قصه های ملی» نوشته رضا فیاضی روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در کتابخانه دکتر شریعتی برگزار می شود.

«قصه های ملی» اثر رضا فیاضی بازیگر تئاتر و تلویزیون کشور است که به تازگی توسط انتشارات مروارید چاپ شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور فرحناز علیزاده به عنوان منتقد، نویسنده اثر و میکائیل شهرستانی بازیگر و کارگردان تئاتر کشور همراه خواهد بود.

این برنامه روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه دکتر شریعتی واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، بعد از پمپ بنزین، نرسیده به سه راه ضرابخانه، پارک شریعتی برگزار می شود.