رئیس دانشگاه الازهر مصر برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه های رسمی مصر روز شنبه از برکناری «احمد حسنی طه» رئیس دانشگاه الازهر توسط «احمد الطیب» شیخ الازهر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، شیخ الازهر همچنین «محمد حسین المحرصاوی» رئیس دانشکده زبان عربی دانشگاه الازهر را به عنوان سرپرست موقت این دانشگاه تعیین کرده است.

گفتنی است که رئیس دانشگاه الازهر در یک برنامه تلویزیونی «اسلام بحیری» را مرتد خوانده و مدعی شده بود که وی با سخنان خود بر عامه مردم که حقیقت دین اسلام را نمی‌شناسند، تأثیر می‌گذارد در حالی که سخنان او تحقیر ادیان و غیرواقعی است.

این در حالی است که «احمد حسنی طه» بعدا از این صحبت های خود عذرخواهی کرد.