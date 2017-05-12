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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

رضا توفیق‌جو در گفتگو با مهر:

«خانه ییلاقی» را در فصل سرد کلید می‌زنم/ نگارش فیلمنامه‌ای جدید

«خانه ییلاقی» را در فصل سرد کلید می‌زنم/ نگارش فیلمنامه‌ای جدید

رضا توفیق جو کارگردان سینما از مذاکره با تهیه کنندگان و سرمایه گذاران برای ساخت ۲ فیلمنامه سینمایی خبر داد.

رضا توفیق‌جو کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر ۲ فیلمنامه در دست دارم که یکی از آنها با عنوان «خانه ییلاقی» ۲ سال پیش توسط سامان استرکی نوشته شده است و دیگری که هنوز نامی هم برای آن انتخاب نکرده ایم توسط محمد رضایی راد مراحل پایانی نگارش خود را می گذارند.

وی افزود: طرح «خانه ییلاقی» از من بود و این فیلم روایتگر زندگی یک خانواده است که اگر بتوانیم با سرمایه گذاران به نتیجه برسیم در زمستان در ارتفاعات گیلان و به طور مشخص در تالش فیلمبرداری آن را آغاز می کنیم زیرا فضای فیلمنامه می طلبد که در فصل سرد فیلمبرداری شود.

توفیق جو عنوان کرد: ما مشغول مذاکره با سرمایه گذاران و تهیه کنندگان برای ساخت این آثار هستیم و هنوز مشخص نیست که کدام یک از این ۲ فیلمنامه امکان ساخته شدن پیدا می کند.

این کارگردان در پایان با اشاره به موضوع فیلمنامه دومش اظهار کرد: این اثر موضوعی اجتماعی و روانشناختی دارد که اگر موفق به جذب سرمایه برای آن شویم در تابستان شروع به ساخت آن در تهران می کنیم.

کد مطلب 3972229
زهرا منصوری

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