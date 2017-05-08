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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

با حضور نجف لکزایی و علیرضا صدرا؛

نشست «توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق» برگزار می‌شود

نشست «توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق» برگزار می‌شود

نخستین پیش نشست کنگره بین المللی «توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی» با عنوان «توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پیش نشست کنگره بین المللی «توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی» با عنوان «توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق» با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی، علیرضا صدرا، حجت الاسلام نجف لک‌زایی و حجت الاسلام مهدی علیزاده برگزار می شود.

دبیر علمی این نشست تخصصی محمد پزشکی است.

نخستین پیش نشست کنگره بین المللی «توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه بر اندیشه های علامه جوادی آملی» چهارشنبه ۲۰ اردیبهست ماه ساعت ۱۰ الی ۱۳ در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واقع در قم، ابتدای خیابان معلم، برپا می شود.

کد مطلب 3973321

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