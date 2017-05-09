تذکر ۴۶ نماینده درباره فعالیت های انتخاباتی مدیران دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز به همراه هشت نماینده دیگر در تذکر کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار اقدام فوری برای تجدید نظر در محل برگزاری مسابقات فینال جام حذفی فوتبال شدند.

سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر به همراه ۴۵ نماینده دیگر در تذکر مشترک به رئیس جمهور و وزیر کشور بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از اقدامات گسترده خلاف قانون در انتخابات ریاست جمهوری و دخالت سازمان ها و دستگاه های دولتی علیه نامزدها تاکید کردند.

در این تذکر آمده است؛ در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری به صراحت استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده می کنند ممنوع و جرم تلقی شده و در تبصره دو همین ماده تاکید شده است ادارات و سازمان ها و ارگان های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند که علیه هیچ یک از نامزدهای انتخابات اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند؛ اما شاهد هستیم که دستگاه های اجرایی دولتی به صورت گسترده با صدور اطلاعیه های گوناگون و روسای آنها مانند وزرا و معاونین وزرا، مدیران کل، استانداران و فرمانداران با مصاحبه یا اعمال محدودیت در تبلیغات شهری و فضای مجازی اقدام می کنند که خلاف صریح قانون است و ضروری است اقدام از اجتناب از این رفتارهای غیرقانونی به عمل آید.

در ادامه شهرام کوسه غراوی نماینده مردم مینودشت در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش خواستار توضیح درباره علت عدم پرداخت هشت ماهه حق التدریس ها در وزارت آموزش و پرورش شد.

همچنین علی ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزاد شهر به همراه جمعی دیگر از نمایندگان در تذکر کتبی خواستار رسیدگی به معدن زمستان یورت در گلستان و برخورد با عاملان حادثه شدند.