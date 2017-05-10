به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش در واکنش به برخی انتقادات از برکناری «جیمز کومی» رئیس پلیس فدرال این کشور (اف بی آی)، بار دیگر به دموکرات ها حمله ور شد.

رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری در این باره اعلام کرد: دموکرات ها بدترین مطالب را درباره «جیمز کومی» به زبان می آوردند؛ از جمله اینکه می گفتند وی باید برکنار شود. اکنون چه شده که ابراز ناراحتی می کنند؟

وی در همین باره در پیام توئیتری دیگری افزود: «جیمز کومی» توسط فردی جایگزین می شود که کار بسیار بهتری را بتواند انجام دهد؛ یعنی شأن و جایگاه «اف بی آی» را به آن بازگرداند.

ترامپ در پیام دیگری تأکید کرد: کومی تقریباً اعتماد همه جمهوریخواهان و دموکراتها در واشنگتن را از دست داد. وقتی اوضاع ارام شود، همه از من تشکر و قدردانی می ‌کنند

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اقدام به برکناری «جیمز کومی» از ریاست پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) کرد. نظر به شائبه ای که در مورد علت برکناری کومی وجود دارد اغلب اعضای کنگره نسبت به برکناری وی واکنش نشان داده اند.

گفته می شود که دلیل اصلی برکناری کومی تحقیقات اف بی آی در مورد رابطه اعضای تیم ترامپ با روسیه و دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بوده است.

برکناری کومی بویژه بعد از جلسه استماع سنای آمریکا در روز یکشنبه در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.