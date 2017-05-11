شرمنده هواداران تراکتورسازی شدم/ در مورد مدیریت صحبت نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایرانپوریان پس از شکست مقابل نفت تهران در فینال جام حذفی گفت: متاسفم که نتوانستیم این بازی بزرگ را به پایان برسانیم و بازی را واگذار کردیم.

وی تاکید کرد: ما شرمنده هواداران شدیم و فکر می کنم عذرخواهی هم کافی نباشد اما جز شرمندگی کاری از دست ما بر نمی آید. متاسفانه مشکلات زیادی را در نیم فصل دوم داشتیم که باعث شد از آن روند اصلی خارج شویم و نتوانیم همانند دور بعد بازیهای خوبی از خود ارائه کنیم.

ایرانپوریان در پاسخ به این پرسش که این روزها همه، مدیران باشگاه را عامل اصلی مشکلات تراکتورسازی می دانند، افزود: اجازه بدهید در یک زمان مناسب در این خصوص صحبت کنم زیرا الان زمانی نیست که من با مردم تبریز در این خصوص حرف بزنم. تنها باید از امیرقلعه نویی تشکر کنم که با تمام مشکلاتی که وجود داشت صادقانه زحمت کشید و تمام تلاش خود را انجام داد تا تراکتورسازی موفق باشد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که چرا ضربه ریباند دوم پنالتی را به گل تبدیل نکردی گفت: اصلا یادم نیست که چه اتفاقی افتاد فقط یک لحظه به خاطر شرایط بد زمین پایم سُر خورد و نتوانسم توپ را به گل تبدیل کنم.