  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹

در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

بهترین فیلمنامه انیمیشن پروانه زرین می‌گیرد/ داوری مجزا

بهترین فیلمنامه انیمیشن پروانه زرین می‌گیرد/ داوری مجزا

با نظر موافق دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، فیلمنامه های انیمیشن بخش مسابقه فیلمنامه نویسی به صورت جداگانه داوری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، با توجه به استقبال فیلمنامه نویسان حرفه ای، دانشجویان و جوانان، با تقاضای مدیر بخش مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره و نظر موافق دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کوکان و نوجوانان مقرر شد فیلمنامه های انیمیشن در گروهی جداگانه مورد ارزیابی و داوری قرار گیرند و بر این اساس به سه فیلمنامه نویس برگزیده در بخش انیمیشن به شرح ذیل جوایزی اهدا خواهد شد.

نفر اول: پروانه زرین و جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی

نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی

سی امین جشنوارۀ بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ٩ تا ١٥ تیرماه در اصفهان برگزار می شود.

کد مطلب 3976508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها