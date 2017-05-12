به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، با توجه به استقبال فیلمنامه نویسان حرفه ای، دانشجویان و جوانان، با تقاضای مدیر بخش مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره و نظر موافق دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کوکان و نوجوانان مقرر شد فیلمنامه های انیمیشن در گروهی جداگانه مورد ارزیابی و داوری قرار گیرند و بر این اساس به سه فیلمنامه نویس برگزیده در بخش انیمیشن به شرح ذیل جوایزی اهدا خواهد شد.

نفر اول: پروانه زرین و جایزه نقدی

نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی

نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی

سی امین جشنوارۀ بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ٩ تا ١٥ تیرماه در اصفهان برگزار می شود.