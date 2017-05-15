ایران ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد

سیدکامل تقوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: تا این لحظه ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تا کنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی و ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است.

وی رقم فرارهای مالیاتی را بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم را قبول داریم و امیدواریم سامانه ها به خوبی وارد عمل شده و با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.