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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۶:۰۱

معاون طیب نیا در گفتگو با مهر؛

ایران ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد

ایران ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد

معاون وزیر اقتصاد رقم برآوردی برای فرارهای مالیاتی را ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:امیدواریم با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

سیدکامل تقوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرارهای مالیاتی گفت: تا این لحظه ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از افرادی که تا کنون وجهی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، اخذ شده و در یک گام دیگر، از ۷۷ نفر نیز ۹۹۰ میلیارد تومان دریافت شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: علاوه بر این، ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی و ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است.

وی رقم فرارهای مالیاتی را بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم را قبول داریم و امیدواریم سامانه ها به خوبی وارد عمل شده و با کمک نهادهای امنیتی، هر چه سریعتر بتوانیم فراریان مالیاتی را شناسایی کنیم.

کد مطلب 3977967

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    نظرات

    • علی قم IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
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      پاسخ
      مالیات سنگین چند سال اخیر دولت روخانی متاسفانه خیلی از کسبه رو زمینگیر کرد و خیلیا کسب و کار رو کنار گذاشتند چون هم رکود بود و هم بی عدالتی اداره دارایی.

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