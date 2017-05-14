خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در سخنرانی اخیر خود گفت: «تحولات مثبتی در مرزهای شرقی بین سوریه و لبنان داشتیم.

وی افزود: این مرزها خیلی امن شده‌اند و نیروهای ما روزها و ماه‌ها در این مناطق به سربردند شهید شدند و تروریست‌های زیادی را کشتند، دیگر نیازی برای حضور ما در این منطقه وجود ندارد.امروز در این مرزها کسی وجود ندارد که به دنبال مقابله با ما باشد. ما به هدف خود در مرزها رسیدیم و پایگاه‌های نظامی خود در مرزها را برخواهیم چید. مسئولیت این مرزها از امروز در اختیار دولت بوده و از امروز امور در مناطق شرقی در اختیار دولت خواهد بود.»

این سخنان دبیر کل حزب الله لبنان مورد توجه رسانه ها و تحلیلگران و ناظران امور قرار گرفت. نصرالله در مراسم سالگرد شهادت مصطفی بدر الدین فرمانده نظامی حزب الله موضوع اعلام عقب نشینی رزمندگان حزب الله از مناطق مرزی لبنان با سوریه و پیروزی در جنگ با تروریستها را اعلام کرد. زمانی حزب الله وارد عمل شد که سلسله جبال شرقی لبنان و عرسال پناهگاهی برای هزاران مسلح شده بود زمانی حزب الله وارد عمل شد که سلسله جبال شرقی لبنان و عرسال پناهگاهی برای هزاران مسلح شده بود که هر از گاهی خودروهای بمبگذاری شده خود را روانه بیروت و ضاحیه می کردند.

اینک به لطف مجاهدت های رزمندگان حزب الله آرامش به مرزهای لبنان با سوریه به ویژه در ارتفاعات غربی تا راس بعلبک و القاع بازگشته است و دیگر تهدیدی از سوی گروههای مسلح در این منطقه وجود ندارد.

شبکه العالم در این زمینه آورده است: این سخنان دبیر کل حزب الله لبنان برای بسیاری شگفت آور بود. چرا حزب الله شروع به تخلیه مواضع خود در سلسله جبال شرقی لبنان کرد؟مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش و جبهه النصره به ویژه در عرسال و راس بعلبک چه می شود؟ به ویژه که حزب الله به کوههای القلمون و سلسله جبال شرقی لبنان به عنوان دستاوردی راهبردی در جنگ مداوم با رژیم صهیونیستی می اندیشد.

این رسانه در ادامه می نویسد: واقعیت این است که حزب الله دیگر به مواضع نظامی ثابت و قابل رویت در این منطقه نیازی ندارد زیرا در این صورت باید تاکتیک خطوط دفاعی ثابت را شبیه جنگهای ارتش های نظامی اتخاذ کند حزب الله دیگر به مواضع نظامی ثابت و قابل رویت در این منطقه نیازی ندارد زیرا در این صورت باید تاکتیک خطوط دفاعی ثابت را شبیه جنگهای ارتش های نظامی اتخاذ کند و در غیر این صورت امکان دفاع غیر از تاکتیک یاد شده نیست و این تاکتیک نیز به رزمندگان زیادی برای پوشش دادن این مساحت گسترده نیاز است. حزب الله امروز دیگر نیازی به مواضع ثابت ندارد زیرا خطر از بین رفته است و می تواند تاکتیک های دیگری در صورتی که بخواهد در جنگ آتی با اسرائیل از آن بهره برداری کند در عمق القلمون در پیش بگیرد و شیوه ای شبیه جنوب در مخفی کردن پایگاه های موشکی خود اتخاذ کند. علاوه بر آن کمین هایی که هدف آن مقابله با هر هلی برن در منطقه است. خروج از این منطقه یعنی اینکه با تعداد رزمندگان کمتری در منطقه حضور می یابد. با این تفاسیر حزب الله تعداد زیادی از رزمندگان خود در اختیار خواهد گرفت و از آنها در محورهای دیگر بهره خواهد برد.

سالم زهران تحلیلگر لبنانی در این زمینه به اسپوتنیک گفت: «حزب الله هنگامی که به سوری رفت ماموریت خود را به شکل روشن مشخص و اعلام کرد که ماموریت آن پیشگیرانه و در راستای وظیفه این حزب در حمایت از مرزهای لبنان است. هیچ فشار خارجی در این زمینه وجود ندارد.

وی می افزاید: برخی تفاصیل در این زمینه وجود دارد و برخی نیز هنوز پنهان است. به نظر من این تصمیم، حزب الله و دبیر کل آن سیدحسن نصرالله را در موقعیت استراتژیک بزرگی قرار می دهد این تصمیم، حزب الله و دبیر کل آن سیدحسن نصرالله را در موقعیت استراتژیک بزرگی قرار می دهد. گام حزب الله گامی راهبردی است و تاکتیک سیاسی نیست. حتی دشمنان حزب الله نیز از این اقدام دچار سر درگمی شدند. گامی که صداقت حزب الله را نشان داد.

زهران بیان کرد: ماموریت در بخش لبنانی انجام شده است. حزب الله هنگامی که به سوریه رفت؛ نرفت که برنگردد بلکه بر عکس رفت تا بازگردد. سید حسن نصرالله قبلا گفت که ما قومی هستیم که مرگ را به خاطر مرگ دوست نداریم بلکه مرگ را زمانی که مسیری به سوی زندگی باشد دوست داریم. با این مکتب و عقیده حزب الله به سوریه رفت اما به نظر نمی رسد که در افق نزدیک ماموریت کامل شود. حزب الله حتما به جنوب لبنان باز می گردد اما تا این لحظه ماموریت حزب الله تمام نشده است.

درباره تبعات این اقدام بر داخل لبنان، زهران می افزاید: دو نگاه مثبت و منفی به این موضوع در داخل لبنان وجود دارد».

حسین الموسوی نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز در این زمینه به اسپوتنیک گفت:« هیچ فشار یا توافقی در ورای عقب نشینی حزب الله از سلسله جبال شرقی لبنان وجود ندارد هیچ فشار یا توافقی در ورای عقب نشینی حزب الله از سلسله جبال شرقی لبنان وجود ندارد .

وی افزود: ماموریت حزب الله در این مناطق به پایان رسیده است و این مناطقی است که از لوث تکفیری ها آزاد شده است. حزب الله به سوریه رفت تا از مردم و مظلومینی که هدف خنجرها، کاردها، سلاح و ادوات کشتار و ذبح در روستاهای سوریه و لبنان قرار داشتند، حمایت کند. هنگامی که این ماموریت تمام شد و مقاومت با همکاری همپیمانان دیگر و ارتش سوریه موفق به پایان رساندن آن شد، تمام شد. همانطور که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد، ماموریت ما تمام شده است.

وی بیان کرد: اما در اماکن دیگر که هنوز تکفیری ها در آن حضور دارند ماموریت مقاومت و رزمندگان مقاومت ادامه دارد. خروج در مناطقی است که کاملا از لوث تکفیری ها آزاد شده است و خطری برای روستاهای لبنانی-سوری و مردم مستضعف وجود ندارد.

این نماینده وابسته به حزب الله درباره اینکه آیا این عقب نشینی زمینه ای برای عقب نشینی کلی حزب الله از سوریه است افزود: این سئوالات و موارد مشابه آن را سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پاسخ داده و تاکید کرده است: ما هستیم جایی که باید باشیم. بنابر این ما جایی که ظلم وجود دارد نمی توانیم تماشاگر ظلم باشیم. حزب الله در مناطقی حضور می یابد که مثمرثمر باشد.

وی درباره بحث فشارهای خارجی برای خروج حزب الله از این مناطق گفت: کدام فشارها؟ ما از مردم حمایت می کنیم. متعدیان رفته اند ما در این مواضع چه کار کنیم. ما به ساکنان الطفیل گفته ایم که منطقه شما پاک و خالی از متجاوزان است و روستاهای دیگر نیز همین طور. اصلا فشاری وجود ندارد. ما جایی که ضرورت وجود داشته باشد و روستا و منطقه و شهری در معرض خطر باشد حضور می یابیم. احدی بر ما تاثیر ندارد و احدی ما را از یاری کردن به مظلوم باز نمی دارد. کسانی که از فشارها ضد حزب الله سخن می گویند درجهل به سر می برند و مفهوم آزادی و استقلال را نمی دانند.

الموسوی درباره اینکه در آستانه درباره این خروج حزب الله تصمیم گیری شده است بیان کرد: مانعی ندارد که در آستانه به این موضوع پرداخته شود اما هنگامی که ما به سوریه رفتیم نه آستانه ای بود و نه مشابه آن. ما برای دفاع از مظلوم به سوریه رفتیم و هنگامی که این ماموریت به پایان برسد احتیاجی به احدی اعم از سازمان ملل یا هر قدرتی جهانی نداریم که بازگردیم ما خودمان باز می گردیم زیرا احدی ما را مکلف نکرده بلکه خدا ما را مکلف کرده است.

وی درباره اینکه ماموریت حزب الله در سوریه کی تمام می شود اظهار داشت: هنگامی که ماموریت مزدوران آمریکا و اسرائیل در کشتار و ذبح ملت ما تمام شود و مردم ما همانطور که ساکنان شهر الطفیل به امنیت رسیدند به امنیت و آرامش برسند ما به مکان خود باز می گردیمو منتظر ماموریت و وظیفه دیگر خواهیم شد.

وی درباره بحران سوریه و زمان پایان آن نیز بیان کرد: حل نزدیک بحران سوریه به معنی اینکه ظرف چند هفته یا چند ماه به پایان برسد گمان نمی کنم این محقق شود. محور مقاومت در حال دفاع و مقاومت است. حل بحران نزدیک نیست زیرا طمع های نفتی، تجزیه طلبی و اطماع دیگر وجود دارد. ما در حال دفاع هستیم تا این طمع ورزی ها تمام شود».

به هر حال قدر مسلم آن است که حزب الله در هر جبهه ای وارد شده است هدفش دور کردن خطر بزرگ از ملت لبنان و مردم این کشور بوده است و زمانی که حزب الله خطر تکفیری ها را در مرزهای این کشور با سوریه دریافت به مقابله با این خطر شتافت و اگر حضور حزب الله نبود خطری بزرگ لبنان را تهدید می کرد و وضعیتی مشابه مناطقی که داعش در عراق و سوریه رقم زد در لبنان پیش می آمد.

مقاومت لبنان همواره با ارتش لبنان نقش موثری در دفع خطرات از لبنان داشته اند و حزب الله و آمادگی آن عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات رژیم صهیونیستی بوده است موضوعی که محمود القماطی معاون شورای سیاسی حزب الله لبنان در گفتگو با مهر به آن اشاره کرد: «میان نیروهای مقاومت حزب الله و ارتش لبنان و دشمن اسرائیلی معادله ای وجود دارد موسوم به قوای بازدارندگی و این یعنی جلوگیری از جنگ. معادله بازدارندگی یعنی اینکه مقاومت حزب الله در برابر تجاوزات دشمن آماده، قوی و قدرتمند است. دشمن اسرائیلی با وجود این معادله، اندیشه تجاوز به لبنان را در سر نمی پروراند».