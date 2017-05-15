«پدرکشتگی» یک نویسنده در بازار نشر

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «پدرکشتگی» نوشته سلمان امین به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب صد و سی و ششمین داستان ایرانی و هشتاد و ششمین رمانی است که ققنوس از این مجموعه چاپ می‌کند.

این کتاب پس از «قلعه مرغی؛ روزگار هرمی» دومین کتابی است که ققنوس از امین چاپ می کند. هر دو رمان مورد اشاره، اجتماعی بوده و بستر مکانی شان شهر تهران است.

شخصیت اصلی این رمان درباره مردی به نام سیاوش است که مادرش، هنگام تولد او درگذشته است. به همین دلیل سیاوش رابطه چندانی خوبی با پدرش ندارد. طی اتفاقی که در طول داستان رخ می دهد، این ارتباط به نوعی از بین می رود.

سیاوش مردی است که از همسر اولش جدا شده و با همسر دومش زندگی می کند. او در این زندگی مشترک نیز با مشکلاتی روبروست. او که پیش از ازدواج با همسر دومش، برای درمان مشکلات روانی به پزشک مراجعه کرده، حالا با زنی آشنا شده و ازدواج کرده که او هم از بیماران همان روانپزشک بوده است...

در قسمتی از این رمان می خوانیم:

انگار که زیر آب داد زده باشم، صدای خودم را نمی شنیدم، اما می توانم قسم بخورم که صدای مهیبی از خودم تولید کرده بودم. چون حتی گربه های خیابان هم به طرفم برگشتند. نه صدایی توی گوشم بود نه تصاویر را به وضوح می دیدم. همه چیز مثل تصاویر آهسته فیلم ها از جلوِ چشمم رد می شد، کشدار و کند. با عجله به سمت ماشین می دویدم بدون این که بدانم وقتی به مقصد رسیدم، چه غلطی می خواهم بکنم. حس می کردم حتی برای فجیع ترین جنابت ها به اندازه کافی آماده ام. حالی داشتم که حتی اگر دستم را قطع می کردی، متوجه نمی شدم.

لاله زود به خودش مسلط شد. آرام را بغل زد و از در عقب چپید توی ماشین. داد زد:

«سوار شو، سوار شو، جلال، سوار شو! این داره می آد، سوار شو!»

منظورش از «این» من بودم و مقصودش از «جلال» پرهیزکاری!

این کتاب با ۲۳۱ صفحه، شمارگان هزار و ۶۵۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.